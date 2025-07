Boca estuvo lejos de brillar y apenas empató con Argentinos Juniors

Boca Juniors no jugó bien en La Paternal, e igualó 0 a 0 con Argentinos Juniors en el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional . Los de Miguel Ángel Russo carecieron de ideas para vulnerar a Rodríguez y debieron conformarse con un punto.

Leandro Paredes emocionado en su día soñado: "Lo que me da el mundo Boca no lo encontré en ningún lado"

image.png Argentinos - Boca, por la Liga Profesional CABJ

No sólo fue el dueño de la posesión, sino también el que estuvo mejor plantado ante un Xeneize que casi no pateó al arco, y que no encontró en Braida, Velasco y Palacios la conexión con Miguel Merentiel. Así, el uruguayo quedó aislado, y tuvo una noche discreta.