Leandro Paredes volvió a Boca: ovación en La Bombonera y el sueño cumplido de regresar a casa

En sus redes sociales, el ex Roma expresó su felicidad por el regreso: “Es hora de volver a casa, donde siempre he soñado con el equipo de mi corazón”, escribió en Instagram, en un emotivo mensaje que también sirvió para despedirse del club italiano. “Roma siempre será mi segundo hogar, mi primer y último equipo en Europa, siento mucho no haber podido ganar algo pero me voy con calma porque lo di todo”, publicó.