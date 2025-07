Leandro Paredes emocionado en su día soñado: "Lo que me da el mundo Boca no lo encontré en ningún lado"

La Bombonera f ue el escenario de una jornada inolvidable. En un estadio colmado, Leandro Paredes tuvo su esperada presentación como nuevo refuerzo de Boca Juniors y no pudo ocultar la emoción. Rodeado de su familia, visiblemente conmovido y entre cánticos de los hinchas, el campeón del mundo volvió a pisar el césped del club que lo vio nacer.

A lo largo de la presentación, Paredes se mostró agradecido por el cariño recibido y confesó que siempre soñó con este momento. “ Toda mi vida esperé esto. Volver a este club y a esta cancha. Ojalá pueda devolverle un poco del gran cariño que me dan”, afirmó con la voz quebrada por la emoción.

El mediocampista, que llegó desde Roma , compartió el momento con su esposa e hijos, y recordó con ternura sus inicios en el club: “Me vienen muchos recuerdos. Vine de muy chico. Hoy estar con mi familia, que fue fundamental en mi carrera, es muy especial. Me muevo con sentimientos y amor”.

Durante la presentación, no faltó el folklore del hincha: cantó con el público y se sumó al tradicional “El que no salta, se fue a la B”, a demás de entonar el cántico que promete dar la vuelta olímpica “de la mano de Lea Paredes”.

Consultado sobre su evolución personal y profesional desde su salida del club, expresó: “Ese Leo chico cambió mucho. He madurado, mejorado. Vuelvo con más experiencia y mentalidad. Hoy disfruto mucho más del día a día”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/1943438693806796872?t=zM2ZxKcDHh3Zg9Nn4dkJ0w&s=08&partner=&hide_thread=false Leandro #Paredes: "Muchas gracias a todos, estoy feliz de estar acá, siempre soñé con esto, no pensé que iba a ser así. Estoy más que agradecido y ojalá que pueda darles muchas alegrías, aguante Boca" pic.twitter.com/9uSNbEATNi — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) July 10, 2025

Paredes también reveló una charla con Lionel Scaloni, quien lo respaldó en su decisión: “Me dijo que a él no le importa dónde juegue, sino que esté bien físicamente. Que si quería volver, que lo hiciera”.

Al ser preguntado por su posición en el campo, fue claro: “Eso lo decidirá el entrenador. Me adaptaré a lo que me pida”. También se refirió a la posibilidad de ser capitán: “Volver así es espectacular, y claro que me encantaría ser capitán de este club”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/1943439074968105227?t=CVbg-AvBHBCuM5sJNXF3pw&s=08&partner=&hide_thread=false "Vení, vení, cantá conmigo"... pic.twitter.com/9ReKYbrGSc — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) July 10, 2025

Finalmente, dejó una frase que sintetiza su sentimiento: “Nunca tuve miedo de que no se pueda dar. Lo que me da el mundo Boca no lo encontré en ningún lado. Solo tengo palabras de agradecimiento”.

Su regreso no solo emociona por lo futbolístico, sino por la carga simbólica y afectiva que representa para él y para todo Boca.