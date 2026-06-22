El banderazo argentino copó Dallas: una marea celeste y blanca en la previa del duelo con Austria

RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026
Miles de hinchas argentinos se autoconvocaron en Klyde Warren Park y transformaron el centro de la ciudad en una fiesta mundialista. Cantos, banderas y una previa que superó la de Kansas City.
RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026
Dallas vivió este domingo una postal que ya se volvió clásica en cada Copa del Mundo. En la previa del partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, cerca de 10 mil hinchas se reunieron en el Klyde Warren Park para protagonizar un masivo banderazo argentino que tiñó de celeste y blanco el corazón de la ciudad. Diario Los Andes estuvo presente y fue testigo directo de una jornada que desbordó cualquier previsión.
El parque se convirtió en una síntesis del fútbol argentino. Camisetas de River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, como así también las de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz entre otras que convivieron en armonía.
La diversidad de colores no generó división, sino todo lo contrario, un mismo canto unificó a una multitud que, por unas horas, borró cualquier diferencia de pertenencia para sostener una sola identidad.
Incluso hinchas locales se sumaron a la celebración, sorprendidos por la magnitud del encuentro y la intensidad del clima festivo que se extendió por todo el parque.
Como en cada Mundial, el repertorio musical volvió a ser protagonista. El histórico “Muchachos”, símbolo de Qatar 2022, reapareció con fuerza, acompañado por los ya tradicionales cantos de tribuna que viajaron desde Argentina a cada rincón del planeta.
Pero esta vez también hubo estreno. “La cuarta estrella”, el nuevo himno adoptado por la hinchada en este torneo, se instaló como una de las canciones más repetidas de la jornada, con versos que mezclan memoria, ilusión y reivindicación histórica.
“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo… Argentina quiero verte bicampeón”, fue uno de los pasajes más coreados entre una multitud que no dejó de cantar durante horas.
Entre la marea humana aparecieron banderas con los rostros de Diego Maradona, Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que las camisetas con el nombre del capitán, del arquero y de Julián Álvarez dominaron la escena.
El clima fue de celebración permanente, pero también de expectativa: muchos hinchas llegaron con la esperanza de conseguir entradas para el partido del lunes, en un estadio de Dallas que se espera colmado.
Mientras tanto, la Selección Argentina llega al compromiso con Austria tras un debut contundente: victoria 3-0 ante Argelia con triplete de Messi, un arranque que dejó al equipo en una posición ideal para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final.
El plantel realizó su última práctica en Kansas City antes de viajar a Dallas, y por primera vez Lionel Scaloni contó con los 26 futbolistas a disposición.
El entrenador prepara una sola variante respecto del debut: el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. El resto del equipo se mantendría sin cambios.
La formación que se perfila para el encuentro sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Con el equipo definido y el apoyo masivo de sus hinchas en las calles de Dallas, la Selección Argentina llega a un nuevo desafío mundialista con clima de fiesta en la previa y la clasificación al alcance de la mano.