22 de junio de 2026 - 08:08

El banderazo argentino copó Dallas: una marea celeste y blanca en la previa del duelo con Austria

Miles de hinchas argentinos se autoconvocaron en Klyde Warren Park y transformaron el centro de la ciudad en una fiesta mundialista. Cantos, banderas y una previa que superó la de Kansas City.

Hinchas de todo el país y de distintos clubes se unieron en un banderazo excepcional que desbordó el centro de Dallas.

Hinchas de todo el país y de distintos clubes se unieron en un banderazo excepcional que desbordó el centro de Dallas.

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EFE-Mariscal
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Un mapa de clubes bajo una misma bandera

El parque se convirtió en una síntesis del fútbol argentino. Camisetas de River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, como así también las de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz entre otras que convivieron en armonía.

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Banderazo argentino en Dallas

Banderazo argentino en Dallas

La diversidad de colores no generó división, sino todo lo contrario, un mismo canto unificó a una multitud que, por unas horas, borró cualquier diferencia de pertenencia para sostener una sola identidad.

Incluso hinchas locales se sumaron a la celebración, sorprendidos por la magnitud del encuentro y la intensidad del clima festivo que se extendió por todo el parque.

Cánticos nuevos y clásicos de siempre

Como en cada Mundial, el repertorio musical volvió a ser protagonista. El histórico “Muchachos”, símbolo de Qatar 2022, reapareció con fuerza, acompañado por los ya tradicionales cantos de tribuna que viajaron desde Argentina a cada rincón del planeta.

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Banderazo argentino en Dallas

Banderazo argentino en Dallas

Pero esta vez también hubo estreno. “La cuarta estrella”, el nuevo himno adoptado por la hinchada en este torneo, se instaló como una de las canciones más repetidas de la jornada, con versos que mezclan memoria, ilusión y reivindicación histórica.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo… Argentina quiero verte bicampeón”, fue uno de los pasajes más coreados entre una multitud que no dejó de cantar durante horas.

Banderas, ídolos y una espera que se vive en clave mundialista

Entre la marea humana aparecieron banderas con los rostros de Diego Maradona, Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que las camisetas con el nombre del capitán, del arquero y de Julián Álvarez dominaron la escena.

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Banderazo argentino en Dallas

Banderazo argentino en Dallas

El clima fue de celebración permanente, pero también de expectativa: muchos hinchas llegaron con la esperanza de conseguir entradas para el partido del lunes, en un estadio de Dallas que se espera colmado.

En lo deportivo, Scaloni ya tiene el equipo

Mientras tanto, la Selección Argentina llega al compromiso con Austria tras un debut contundente: victoria 3-0 ante Argelia con triplete de Messi, un arranque que dejó al equipo en una posición ideal para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final.

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Banderazo argentino en Dallas

Banderazo argentino en Dallas

El plantel realizó su última práctica en Kansas City antes de viajar a Dallas, y por primera vez Lionel Scaloni contó con los 26 futbolistas a disposición.

El entrenador prepara una sola variante respecto del debut: el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. El resto del equipo se mantendría sin cambios.

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Banderazo argentino en Dallas

Banderazo argentino en Dallas

El posible once ante Austria

La formación que se perfila para el encuentro sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con el equipo definido y el apoyo masivo de sus hinchas en las calles de Dallas, la Selección Argentina llega a un nuevo desafío mundialista con clima de fiesta en la previa y la clasificación al alcance de la mano.

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