El banderazo argentino copó Dallas: una marea celeste y blanca en la previa del duelo con Austria

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El parque se convirtió en una síntesis del fútbol argentino. Camisetas de River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, como así también las de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz entre otras que convivieron en armonía.

La diversidad de colores no generó división, sino todo lo contrario, un mismo canto unificó a una multitud que, por unas horas, borró cualquier diferencia de pertenencia para sostener una sola identidad.

Incluso hinchas locales se sumaron a la celebración, sorprendidos por la magnitud del encuentro y la intensidad del clima festivo que se extendió por todo el parque.

Cánticos nuevos y clásicos de siempre

Como en cada Mundial, el repertorio musical volvió a ser protagonista. El histórico “Muchachos”, símbolo de Qatar 2022, reapareció con fuerza, acompañado por los ya tradicionales cantos de tribuna que viajaron desde Argentina a cada rincón del planeta.

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Pero esta vez también hubo estreno. “La cuarta estrella”, el nuevo himno adoptado por la hinchada en este torneo, se instaló como una de las canciones más repetidas de la jornada, con versos que mezclan memoria, ilusión y reivindicación histórica.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo… Argentina quiero verte bicampeón”, fue uno de los pasajes más coreados entre una multitud que no dejó de cantar durante horas.

Banderas, ídolos y una espera que se vive en clave mundialista

Entre la marea humana aparecieron banderas con los rostros de Diego Maradona, Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que las camisetas con el nombre del capitán, del arquero y de Julián Álvarez dominaron la escena.

78feed9c0ce4bb3837e4db4577b2f83d39e31960w Banderazo argentino en Dallas EFE- Mariscal

El clima fue de celebración permanente, pero también de expectativa: muchos hinchas llegaron con la esperanza de conseguir entradas para el partido del lunes, en un estadio de Dallas que se espera colmado.

En lo deportivo, Scaloni ya tiene el equipo

Mientras tanto, la Selección Argentina llega al compromiso con Austria tras un debut contundente: victoria 3-0 ante Argelia con triplete de Messi, un arranque que dejó al equipo en una posición ideal para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final.

0866c499ad82fdb834f123f311d7935ba542b5eew Banderazo argentino en Dallas EFE-Mariscal

El plantel realizó su última práctica en Kansas City antes de viajar a Dallas, y por primera vez Lionel Scaloni contó con los 26 futbolistas a disposición.

El entrenador prepara una sola variante respecto del debut: el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. El resto del equipo se mantendría sin cambios.

154faf48bb77e171d941267c8de0023ddd1a137bw Banderazo argentino en Dallas EFE-Mariscal

El posible once ante Austria

La formación que se perfila para el encuentro sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con el equipo definido y el apoyo masivo de sus hinchas en las calles de Dallas, la Selección Argentina llega a un nuevo desafío mundialista con clima de fiesta en la previa y la clasificación al alcance de la mano.