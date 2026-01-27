27 de enero de 2026 - 18:55

El Atlético Club San Martín presentó nuevos refuerzos para el Torneo Federal A

El Chacarero abrochó más jugadores para su plantel profesional, que disputará la tercera categoría del fútbol argentino.

Leandro Barrera, refuerzo del Atlético Club San Martín

Leandro Barrera, refuerzo del Atlético Club San Martín

Foto:

En Cancha
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El Atlético Club San Martín es uno de los grandes del fútbol mendocino, y se acostumbró durante mucho tiempo a pelear bien alto en las diversas competencias nacionales organizadas por AFA. Eso lo obliga a armar planteles competitivos y buscar el ascenso en cada año que comienza. Por supuesto, este 2026 no es la excepción.

Leé además

Rugby. Uno de los pilares de Los Pumas 7 es Matteo Graziano

Rugby: Argentina encarará partidos en el marco del circuito de seven este fin de semana
Boca Juniors visitará nuevamente a Estudiantes de La Plata en los dos últimos meses. 

Boca y una vista de riesgo a Estudiantes de La Plata: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Por Redacción Deportes

La dirigencia del León, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Christian Corrales, continúa con el armado del equipo que participará del Torneo Federal A. A propósito de este tema, en las últimas horas anunciaron el arribo de más futbolistas para poner en marcha el operativo retorno, mientras se esperan más confirmaciones en los días venideros.

Pérez y Barrera son Chacareros:

Embed

El primero de los flamantes refuerzos del Chacarero es Héctor "Bebo" Pérez. El enganche de 26 años, oriundo de San Juan, registra pasos por San Miguel y San Lorenzo de Ullum de la Liga Sanjuanina, y viene de ser una de las figuras del Unión de Villa Krause que alcanzó las semifinales del Torneo Regional. Se destaca por su calidad técnica, y su panorama de juego.

Luego, se confirmó la llegada de Leandro Barrera, delantero de 34 años con mucha experiencia. El mendocino debutó con la camiseta de Argentinos Juniors, y registra pasos por la MLS, San Martín y Peñarol de San Juan, All Boys, Marítimo de Portugal, Santiago Morning, Santa Cruz y, por último, Cobreloa de Chile, camiseta que defendió durante el 2025.

Atlético Club San Martín conforma su plantel para el 2026:

Atlético Club San Martín
El Albirrojo quiere ascender, y se prepara para ello

El Albirrojo quiere ascender, y se prepara para ello

Estos nombres se suman a los volantes Fabricio Ojeda, Ricardo Herensperger, y Enzo Tejada; y a las continuidades confirmadas de Nicolás Rosa, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Emanuel Décimo y Diego González.

Pero la cosa no quedará allí. Según trascendió, el Chacarero está próximo a anunciar la contratación de un defensor mendocino que jugó la temporada pasada en el exterior, y de un delantero de área que ha sido revelación en el Torneo Regional Federal Amateur. Mientras tanto, avanzan las negociaciones para asegurar la estadía de algunos puntos altos del plantel 2025.

Así, San Martín comenzó a trabajar en su sueño máximo: el retorno al lugar de privilegio que alguna vez supo ocupar y que hoy extraña. De a poco, el León se arma.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nuevo destino para Pol Fernández luego de su paso frustrado por Godoy Cruz.

Sorpresa: Pol Fernández fue anunciado en un equipo que tiene a un campeón del mundo entre sus jugadores

Por Redacción Deportes
River Plate anunció más obras en su estadio

River Plate anunció la extensión y techado del Estadio Monumental: los increíbles detalles

Por Emanuel Cenci
river plate recibe a gimnasia de la plata en el monumental: horario, formaciones y donde ver en vivo

River Plate recibe a Gimnasia de la Plata en el Monumental: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto tendrá otro test de pretemporada tras Montmeló

Por Gonzalo Tapia