El Atlético Club San Martín presentó nuevos refuerzos para el Torneo Federal A

El Chacarero abrochó más jugadores para su plantel profesional, que disputará la tercera categoría del fútbol argentino.

El Atlético Club San Martín es uno de los grandes del fútbol mendocino, y se acostumbró durante mucho tiempo a pelear bien alto en las diversas competencias nacionales organizadas por AFA. Eso lo obliga a armar planteles competitivos y buscar el ascenso en cada año que comienza. Por supuesto, este 2026 no es la excepción.

La dirigencia del León, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Christian Corrales, continúa con el armado del equipo que participará del Torneo Federal A. A propósito de este tema, en las últimas horas anunciaron el arribo de más futbolistas para poner en marcha el operativo retorno, mientras se esperan más confirmaciones en los días venideros.

Pérez y Barrera son Chacareros: Embed



se suma al equipo para la . Con 34 años, el delantero mendocino llega proveniente del Club de Deportes Cobreloa, de la Liga de Ascenso de Chile. En su… pic.twitter.com/rg8qoELxQz — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) January 27, 2026 El primero de los flamantes refuerzos del Chacarero es Héctor "Bebo" Pérez. El enganche de 26 años, oriundo de San Juan, registra pasos por San Miguel y San Lorenzo de Ullum de la Liga Sanjuanina, y viene de ser una de las figuras del Unión de Villa Krause que alcanzó las semifinales del Torneo Regional. Se destaca por su calidad técnica, y su panorama de juego.

Luego, se confirmó la llegada de Leandro Barrera, delantero de 34 años con mucha experiencia. El mendocino debutó con la camiseta de Argentinos Juniors, y registra pasos por la MLS, San Martín y Peñarol de San Juan, All Boys, Marítimo de Portugal, Santiago Morning, Santa Cruz y, por último, Cobreloa de Chile, camiseta que defendió durante el 2025.

Atlético Club San Martín conforma su plantel para el 2026: Atlético Club San Martín El Albirrojo quiere ascender, y se prepara para ello ACSM Estos nombres se suman a los volantes Fabricio Ojeda, Ricardo Herensperger, y Enzo Tejada; y a las continuidades confirmadas de Nicolás Rosa, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Emanuel Décimo y Diego González.