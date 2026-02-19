Eduardo Dominguez deja Estudiantes y se muda al Brasileirao

Estudiantes atraviesa una durísima baja si los rumores se confirman, Eduardo Domínguez, su DT, dejaría el club y su destino estaría en Brasil.

La salida de Jorge Sampaoli obligó al Atlético Mineiro a buscar nuevo DT, con la salida de Cristian Medina a Botafogo, el Pincha sufrió un duro revés en este mercado de pases, ya que Eduardo Domínguez dejaría su cargo como entrenador en Estudiantes y el partido frente a Sarmiento de Junín sería el último que dirija en La Plata.

Con nuevos objetivos en mente, Eduardo Domínguez asumirá como nuevo entrenador de Atlético Mineiro y sellará un vínculo contractual hasta el 31 de diciembre de 2027. Su misión será levantar el nivel del equipo tras un flojo inicio donde consiguió apenas dos puntos en tres partidos y pelear en el Campeonato Brasileño de Serie A y la Copa Sudamericana.

image Sampaoli rescindió su contrato con Atlético Mineiro tras muy poco tiempo en el banco. Gentileza El camino de Jorge Sampaoli allanó para Dominguez El camino que le despejó Jorge Sampaoli a Eduardo Domínguez, tras su despido, fue clave para que el Barba se convierta en el nuevo DT de Atlético Mineiro. El equipo no está mostrando su mejor versión y el capitán, Hulk, se responsabilizó por la salida del entrenador argentino, en el nombre del equipo.

Además de Eduardo Domínguez, el equipo brasileño barajó la opción de Gustavo Costas, negociación que no llegó a ningún puerto por el buen presente del DT de Racing Club. Ahora, Estudiantes será quien tenga que salir a buscar nuevo entrenador y uno de los apuntados también es exjugador del Pincha, Israel Damonte.

image Israel Damonte suena fuerte para volver a La Plata. Gentileza La carrera del Barba en Estudiantes de la Plata El ciclo de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata se sostuvo en números concretos: dirigió 163 partidos, con 74 victorias y un saldo de casi 46 derrotas, que no opaca la competitividad de su equipo. En ese recorrido, logró títulos como la Copa Argentina y la Copa de la Liga Profesional, dándole peso a su gestión que pudo tener continuidad, debido a que las negociaciones para su renovación estaban avanzadas.