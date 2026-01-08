Diego Forlán fue contundente con el grupo de Argentina en el Mundial 2026: "Es fácil"

Para el exdelantero charrúa, que dialogó con DSports Radio, el hecho de que la "Albiceleste" tenga un grupo relativamente cómodo se traduce en una alta probabilidad de que termine primera de su zona, lo que automáticamente condicionará el destino de equipos como Uruguay y España de cara a los 16avos de final.
Qué dijo Diego Forlán sobre el grupo de Argentina
”A Argentina le tocó un grupo fácil". "Eso hace que tenga grandes chances de clasificar primero, lo cual te condiciona el grupo de Uruguay y España", "sin menospreciar a Cabo Verde y Arabia Saudita, con quienes hay que tener mucho cuidado porque en el fútbol de hoy en día se ha emparejado muchísimo”, opinó el exdelantero de la "Celeste".
En esa misma línea, Forlán agregó: ”Tenés selecciones con jugadores de muy buen nivel con los que podés hacer la diferencia, pero te vas a jugar en la última fecha, esperemos, si dios quiere, el pasaje a la siguiente ronda. Y lo que va a ser el primer y segundo puesto, dependiendo de eso, ahí se te puede cambiar un poco el destino y la posibilidad de enfrenarte a una Argentina ya en 16vos”.
De igual modo, el atacante que tuvo su paso por Independiente y Atlético de Madrid, entre otros, aclaró: ”Como todos decimos: ‘tenemos que enfrentarnos con todas las seleciones’. Pero cuando estás en un mundial, si las podés evitar preferís enfrentarlas mucho más adelante”.
Por otro lado, el campeón de la Copa América 2011 dio a sus dos principales candidatos para alzar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: ”Sabemos lo que son las favoritas, sabemos que en este caso tenemos una que es España y Argentina, sin lugar a dudas, que también es una grandísima selección que viene año tras año mejorando”.