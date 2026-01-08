8 de enero de 2026 - 17:32

Diego Forlán fue contundente con el grupo de Argentina en el Mundial 2026: "Es fácil"

El exjugador uruguayo Diego Forlán, habló del grupo que le toco a Argentina y anticipó las futuras consecuencias.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El técnico de Independiente Rivadavia con vistas al debut por Copa Argentina.

Rompió el mercado de pases: Independiente Rivadavia metió dos refuerzos en dos días

Por Redacción Deportes
Ander se perfila como titular en el Boca de 2026.

Ander Herrera se gana un lugar de titular en Boca y obliga a mover fichas en el esquema de Úbeda

Por Redacción Deportes

Para el exdelantero charrúa, que dialogó con DSports Radio, el hecho de que la "Albiceleste" tenga un grupo relativamente cómodo se traduce en una alta probabilidad de que termine primera de su zona, lo que automáticamente condicionará el destino de equipos como Uruguay y España de cara a los 16avos de final.

image

Qué dijo Diego Forlán sobre el grupo de Argentina

A Argentina le tocó un grupo fácil". "Eso hace que tenga grandes chances de clasificar primero, lo cual te condiciona el grupo de Uruguay y España", "sin menospreciar a Cabo Verde y Arabia Saudita, con quienes hay que tener mucho cuidado porque en el fútbol de hoy en día se ha emparejado muchísimo”, opinó el exdelantero de la "Celeste".

En esa misma línea, Forlán agregó: ”Tenés selecciones con jugadores de muy buen nivel con los que podés hacer la diferencia, pero te vas a jugar en la última fecha, esperemos, si dios quiere, el pasaje a la siguiente ronda. Y lo que va a ser el primer y segundo puesto, dependiendo de eso, ahí se te puede cambiar un poco el destino y la posibilidad de enfrenarte a una Argentina ya en 16vos”.

image

De igual modo, el atacante que tuvo su paso por Independiente y Atlético de Madrid, entre otros, aclaró: ”Como todos decimos: ‘tenemos que enfrentarnos con todas las seleciones’. Pero cuando estás en un mundial, si las podés evitar preferís enfrentarlas mucho más adelante”.

Por otro lado, el campeón de la Copa América 2011 dio a sus dos principales candidatos para alzar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: ”Sabemos lo que son las favoritas, sabemos que en este caso tenemos una que es España y Argentina, sin lugar a dudas, que también es una grandísima selección que viene año tras año mejorando”.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La argentina quiere renovar su competencia en la segunda parte de este Dakar.

Dakar 2026:las mejores actuaciones de los argentinos tras la etapa 5

Por Redacción Deportes
La dirigencia de Boca se puso manos a la obra.

Boca alivia su billetera: millones ahorrados tras una limpieza profunda del plantel

Por Redacción Deportes
Santiago Benjamín Galeano, la promesa paraguaya que dio el salto de inferiores a la Primera División, con tan solo 13 años.

Tiene 13 años, marcó más de 30 goles en inferiores y fue promovido a Primera División

Por Nicolás Salas
Brutal patada y expulsión en la Liga 4 del fútbol de Indonesia.

Expulsión de por vida y multa récord: castigo inédito en el fútbol por una patada criminal en Indonesia

Por Nicolás Salas