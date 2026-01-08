Diego Forlán fue contundente con el grupo de Argentina en el Mundial 2026: "Es fácil"

Diego Forlán, exjugador y figura histórica de la selección de Uruguay, opinó que el sorteo del Mundial 2026 ha favorecido a Argentina al ubicarla en lo que considera un grupo accesible, lo que podría determinar el camino de otras selecciones en la fase final del torneo.

Para el exdelantero charrúa, que dialogó con DSports Radio, el hecho de que la "Albiceleste" tenga un grupo relativamente cómodo se traduce en una alta probabilidad de que termine primera de su zona, lo que automáticamente condicionará el destino de equipos como Uruguay y España de cara a los 16avos de final.

image Qué dijo Diego Forlán sobre el grupo de Argentina ”A Argentina le tocó un grupo fácil". "Eso hace que tenga grandes chances de clasificar primero, lo cual te condiciona el grupo de Uruguay y España", "sin menospreciar a Cabo Verde y Arabia Saudita, con quienes hay que tener mucho cuidado porque en el fútbol de hoy en día se ha emparejado muchísimo”, opinó el exdelantero de la "Celeste".

En esa misma línea, Forlán agregó: ”Tenés selecciones con jugadores de muy buen nivel con los que podés hacer la diferencia, pero te vas a jugar en la última fecha, esperemos, si dios quiere, el pasaje a la siguiente ronda. Y lo que va a ser el primer y segundo puesto, dependiendo de eso, ahí se te puede cambiar un poco el destino y la posibilidad de enfrenarte a una Argentina ya en 16vos”.

image De igual modo, el atacante que tuvo su paso por Independiente y Atlético de Madrid, entre otros, aclaró: ”Como todos decimos: ‘tenemos que enfrentarnos con todas las seleciones’. Pero cuando estás en un mundial, si las podés evitar preferís enfrentarlas mucho más adelante”.