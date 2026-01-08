La increíble demanda de una estrella de la NFL contra su exesposa por revelar su verdadero "tamaño"

Matt Kalil inició acciones legales contra Haley Baylee, luego de que la influencer manifestara públicamente las supuestas razones de su divorcio.

El exjugador presentó una demanda a su exmujer luego de que las declaraciones lo afectarán a nivel profesional y en su vida privada.

El exjugador de la NFL, Matt Kalil inició acciones legales contra su exesposa, la influencer y modelo Haley Baylee, tras la viralización de declaraciones íntimas que, según Kalil, han causado daños en su reputación y con su familia.

El conflicto comenzó luego de que la modelo realizara declaraciones públicas durante una transmisión en vivo en la plataforma Twitch. En la misma, reveló detalles de la intimidad de su expareja. Haley reveló que el principal motivo de su divorcio en 2022 fue una “incompatibilidad física extrema”. La influencer profundizó en aspectos de la anatomía del exjugador utilizando comparaciones explícitas que no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Durante esa charla con el streamer Marlon García, Baylee, Baylee utilizó comparaciones explícitas para describir el miembro de Matt Kalil: “Dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”. Además, aseguró que esta situación les generaba dolor físico y que durante los siete años de convivencia, los llevó a consultar a múltiples médicos y especialistas sin tener solución alguna: “Lo intentamos todo: terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción... Era imposible, a menos que terminaras llorando”.

La demanda tras las declaraciones Esta semana se presentó el documento judicial, en el mismo, los abogados de Kalil sostienen que estas declaraciones no fueron un desliz o un comentario pasajero durante la transmisión, sino una estrategia deliberada para potenciar su carrera como creadora de contenido en redes sociales.

Matt Kalil, quien tras retirarse de la NFL en 2019 intentó mantener un perfil bajo, sostiene que los comentarios lo expusieron al ridículo mundial y que su familia, particularmente su esposa actual, se vio forzada a soportar una circulación constante de mensajes ofensivos. Por esta razón, que exige una indemnización económica que supera los 75.000 dólares por los daños y perjuicios generados.

Por su parte, Haley Baylee decidió hablar públicamente en las últimas horas sonbre el accionar de su exmarido. Mediante un comunicado, la modelo afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Me rompe el corazón que haya elegido someternos a este proceso judicial”, declaró, mientras su equipo de defensa ya trabaja en preparar una moción para desestimar la demanda.