Deportivo Maipú intentará asegurar su puesto en el Reducido ante Colegiales: hora, TV, formaciones

El Deportivo Maipú recibe este domingo a Colegiales, por la fecha 33 del Grupo A de la Primera Nacional.

Este domingo por la tarde, Deportivo Maipú afronta un partido clave en La Fortaleza ante Colegiales, donde puede dejar abrochada su participación en la zona de Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a Primera División. Promesa de buen fútbol.

El Cruzado tiene delante de sí una oportunidad de oro para asegurar su continuidad en la pelea por el ansiado ascenso. A una fecha del final, el fixture le regaló el emparejamiento contra su principal perseguidor, a quién podrá dejar afuera de combate si lo vence.

Arsenal de Sarandí - Deportivo Maipú Deportivo Maipú viene de obtener un triunfazo en Buenos Aires, con 9 jugadores AFC Es que Maipú está octavo con 45 puntos, en la cornisa de la clasificación. Por debajo de su línea, a cuatro unidades, se encuentra su rival Colegiales. Por eso, la cuenta es sencilla: si gana, el Botellero llegará a las 48 unidades, se haría inalcanzable e inclusive podría terminar la fecha en el cuarto lugar.

Por ese motivo, Alexis Matteo pondrá lo mejor que tiene a disposición. Cabe destacar que no cuenta con Matías Villarreal y Marcelo Eggel, expulsados la fecha anterior ante Arsenal de Sarandí. En sus puestos podrían aparecer Marco Campagnaro y Emiliano Ozuna.

Colegiales, por su parte, lleva 6 partidos sin ganar en condición de visitante, y se juega sus últimas fichas pensando en meterse en el Reducido. Ya no tiene posibilidades de especular y tendrá que salir a obtener los tres puntos para estirar las chances un fin de semana más. Viene de superar a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0, en Buenos Aires.