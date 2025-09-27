27 de septiembre de 2025 - 19:41

Deportivo Maipú intentará asegurar su puesto en el Reducido ante Colegiales: hora, TV, formaciones

El Deportivo Maipú recibe este domingo a Colegiales, por la fecha 33 del Grupo A de la Primera Nacional.

Este domingo por la tarde, Deportivo Maipú afronta un partido clave en La Fortaleza ante Colegiales, donde puede dejar abrochada su participación en la zona de Reducido de la Primera Nacional, que otorgará el segundo ascenso a Primera División. Promesa de buen fútbol.

Deportivo Maipú viene de obtener un triunfazo en Buenos Aires, con 9 jugadores

Es que Maipú está octavo con 45 puntos, en la cornisa de la clasificación. Por debajo de su línea, a cuatro unidades, se encuentra su rival Colegiales. Por eso, la cuenta es sencilla: si gana, el Botellero llegará a las 48 unidades, se haría inalcanzable e inclusive podría terminar la fecha en el cuarto lugar.

Colegiales, por su parte, lleva 6 partidos sin ganar en condición de visitante, y se juega sus últimas fichas pensando en meterse en el Reducido. Ya no tiene posibilidades de especular y tendrá que salir a obtener los tres puntos para estirar las chances un fin de semana más. Viene de superar a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0, en Buenos Aires.

Probables formaciones de Deportivo Maipú - Colegiales:

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan De La Reta; Marco Campagnaro, Mirko Bonfligli, Lucas Faggioli, Emiliano Ozuna; Pío Bonacci, Tomás Silva. DT: Alexis Matteo.

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Santiago Strasorier, Ián Rasso, Leandro Martínez, Franco Hanashiro; Elías Ocampo, Laureano Marra, Lucio Castillo; Valentín Robaldo, Franco Zicarelli. DT: Leonardo Fernández.

Datos del partido:

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Árbitro: Fabricio Llobet

Hora: 16.30

TV: TyC Sports Play

