De héroe a villano en un minuto: Independiente sigue sin ganar y una jugada de 60 segundos le salvó el invicto

El Torneo Apertura 2026 tuvo su momento más bizarro este sábado en el Libertadores de América. Independiente de Avellaneda y Vélez igualaron 1-1 en un duelo donde Jano Gordon fue el protagonista absoluto al convertir ambos goles en solo un minuto. Mientras el Fortín mira a todos desde arriba, el Rojo se hunde en una racha de empates que preocupa.

El marcador en Avellaneda se rompió de una forma que nadie pudo haber previsto a los 31 minutos del primer tiempo . Jano Gordon, el joven lateral surgido de las inferiores de Liniers, conectó un cabezazo tras un córner para poner en ventaja a Vélez. Sin embargo, antes de que la visita terminara de festejar, el mismo defensor empujó un centro de Leonardo Godoy en su propio arco apenas 60 segundos después.

Este episodio de "héroe y villano" marcó un encuentro que fue entretenido pero cargado de oportunidades desperdiciadas. Para Gordon, quien renovó contrato hasta 2028, fue un momento de desconcierto total ante un estadio que miraba con asombro. Independiente, bajo el mando de Gustavo Quinteros, encontró en esa cuota de fortuna un alivio inmediato, ya que no había generado acciones claras hasta ese momento.

El complemento aumentó en intensidad pero careció de lucidez. Santiago Montiel estuvo a centímetros de darle el triunfo al local, pero su cabezazo se estrelló en la unión del palo y el travesaño. Del otro lado, el arquero Rodrigo Rey se convirtió en figura para el "Rojo", ahogando un grito de gol clave de Alex Verón en el tiempo de descuento.

Pese al punto rescatado, el clima en Avellaneda es de exigencia. Independiente acumuló su tercera igualdad consecutiva, todas con el mismo marcador: 1-1. Tras el partido, Gustavo Quinteros reconoció que el equipo todavía no está al nivel que pretende y pidió paciencia a los hinchas .

"Todavía no hemos superado en 90 minutos a un equipo como para merecer el triunfo", admitió el entrenador en conferencia. Quinteros señaló fallas defensivas por las bandas y falta de efectividad en la toma de decisiones ofensivas. Para intentar revertir esta situación, confirmó que el club buscará refuerzos en los extremos tras las salidas recientes de dos jugadores del plantel.

Vélez: un líder que no conoce la derrota

En la vereda opuesta, el panorama para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto es mucho más optimista. Con este empate, Vélez alcanzó las 7 unidades en la Zona A y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de forma provisional. El equipo de Liniers sostiene su invicto en el certamen tras haber vencido previamente a Instituto y Talleres.

El escenario inmediato es claro: mientras Vélez se prepara para defender su liderazgo, Independiente necesita encontrar su primer triunfo con urgencia para calmar las aguas. El Torneo Apertura recién comienza, pero para el "Rey de Copas", sumar de a tres ya es una obligación impostergable.

