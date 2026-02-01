1 de febrero de 2026 - 11:51

De héroe a villano en un minuto: Independiente sigue sin ganar y una jugada de 60 segundos le salvó el invicto

Jano Gordon vivió una tarde surrealista en Avellaneda al marcar a favor y en contra en apenas un minuto. Vélez lidera, pero Independiente estira su sequía hoy.

Jano Gordon fue héroe y villano del empate 1-1 entre Independiente de Avellaneda y Vélez.

Jano Gordon fue héroe y villano del empate 1-1 entre Independiente de Avellaneda y Vélez.

Foto:

Por Nicolás Salas

El Torneo Apertura 2026 tuvo su momento más bizarro este sábado en el Libertadores de América. Independiente de Avellaneda y Vélez igualaron 1-1 en un duelo donde Jano Gordon fue el protagonista absoluto al convertir ambos goles en solo un minuto. Mientras el Fortín mira a todos desde arriba, el Rojo se hunde en una racha de empates que preocupa.

Leé además

El volante Azul se mostró feliz con la actitud y carácter del equipo en este inicio de campeonato. 

Liga Profesional: Tomás Bottari y un debut que reflejó el carácter de la Lepra

Por Sergio Faria
Ayrton Costa seguirá desde el arranque en Boca Juniors

Boca Juniors juega en casa ante Newell's: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes

El marcador en Avellaneda se rompió de una forma que nadie pudo haber previsto a los 31 minutos del primer tiempo. Jano Gordon, el joven lateral surgido de las inferiores de Liniers, conectó un cabezazo tras un córner para poner en ventaja a Vélez. Sin embargo, antes de que la visita terminara de festejar, el mismo defensor empujó un centro de Leonardo Godoy en su propio arco apenas 60 segundos después.

Embed

El insólito minuto que definió el destino en Avellaneda

Este episodio de "héroe y villano" marcó un encuentro que fue entretenido pero cargado de oportunidades desperdiciadas. Para Gordon, quien renovó contrato hasta 2028, fue un momento de desconcierto total ante un estadio que miraba con asombro. Independiente, bajo el mando de Gustavo Quinteros, encontró en esa cuota de fortuna un alivio inmediato, ya que no había generado acciones claras hasta ese momento.

El complemento aumentó en intensidad pero careció de lucidez. Santiago Montiel estuvo a centímetros de darle el triunfo al local, pero su cabezazo se estrelló en la unión del palo y el travesaño. Del otro lado, el arquero Rodrigo Rey se convirtió en figura para el "Rojo", ahogando un grito de gol clave de Alex Verón en el tiempo de descuento.

Embed

La preocupación de Quinteros y la racha del empate

Pese al punto rescatado, el clima en Avellaneda es de exigencia. Independiente acumuló su tercera igualdad consecutiva, todas con el mismo marcador: 1-1. Tras el partido, Gustavo Quinteros reconoció que el equipo todavía no está al nivel que pretende y pidió paciencia a los hinchas.

"Todavía no hemos superado en 90 minutos a un equipo como para merecer el triunfo", admitió el entrenador en conferencia. Quinteros señaló fallas defensivas por las bandas y falta de efectividad en la toma de decisiones ofensivas. Para intentar revertir esta situación, confirmó que el club buscará refuerzos en los extremos tras las salidas recientes de dos jugadores del plantel.

image

Vélez: un líder que no conoce la derrota

En la vereda opuesta, el panorama para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto es mucho más optimista. Con este empate, Vélez alcanzó las 7 unidades en la Zona A y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de forma provisional. El equipo de Liniers sostiene su invicto en el certamen tras haber vencido previamente a Instituto y Talleres.

El escenario inmediato es claro: mientras Vélez se prepara para defender su liderazgo, Independiente necesita encontrar su primer triunfo con urgencia para calmar las aguas. El Torneo Apertura recién comienza, pero para el "Rey de Copas", sumar de a tres ya es una obligación impostergable.

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rosario Central - River Plate, por la Liga Profesional

River Plate protagoniza el estelar duelo del domingo ante Rosario Central: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026.

¿Messi llega al Mundial 2026? La tajante respuesta de Javier Mascherano

Por Francisco Moreno
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

La historia oculta del número 43 de Franco Colapinto y la emoción de su padre

Por Nicolás Salas
Un campeón del mundo podría arribar al Real Madrid en la próxima temporada.

El Real Madrid pisa fuerte por Cuti Romero y prepara una jugosa oferta para el Tottenham

Por Redacción Deportes