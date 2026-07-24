Cuti Romero: Inter de Milán prepara una propuesta millonaria

Cristian Romero podría estar viviendo sus últimas semanas como futbolista del Tottenham, ya que Inter de Milán avanzó en los contactos para contratarlo y tiene preparada una propuesta contractual para intentar convencer al defensor de la Selección argentina.

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El conjunto italiano realizó los primeros sondeos tanto con el club inglés como con el entorno del futbolista y pretende acelerar las conversaciones para convertir al cordobés en una de las grandes incorporaciones del mercado.

La intención del Inter es ofrecerle un contrato de larga duración y un salario importante dentro de la estructura del plantel, condiciones con las que buscará seducir a Romero para regresar a la Serie A, una liga que conoce perfectamente por sus anteriores pasos por Genoa y Atalanta.

El principal obstáculo aparece en Londres: Tottenham no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus capitanes y principales referentes, por lo que cualquier negociación estará condicionada por las pretensiones económicas del club inglés.

Romero tiene contrato vigente con los "Spurs" y su cotización lo convierte en uno de los defensores más caros del mercado. Por ese motivo, en Milán saben que alcanzar un acuerdo personal con el argentino será solamente el primer paso y posteriormente deberán afrontar una compleja negociación por su transferencia.

La posibilidad de abandonar Inglaterra toma fuerza después de varias temporadas en la Premier League y el proyecto deportivo del Inter aparece como una alternativa atractiva para el campeón del mundo, especialmente por la posibilidad de regresar a un campeonato en el que consiguió mostrar algunas de sus mejores versiones antes de desembarcar en Tottenham.

La trayectoria de Cuti Romero en Italia

El argentino llegó a Italia en 2018 para jugar en Genoa y posteriormente pasó por Juventus, aunque no llegó a disputar partidos oficiales con la "Vecchia Signora", antes de explotar definitivamente en Atalanta. En la temporada 2020/21 fue elegido como el mejor defensor de la Serie A, rendimiento que despertó el interés del Tottenham.

Su consolidación en Inglaterra coincidió además con su crecimiento dentro de la Selección argentina, donde se convirtió en uno de los pilares defensivos del ciclo de Lionel Scaloni.

Ahora, Inter pretende aprovechar el escenario para intentar devolverlo al fútbol italiano y ya comenzó a trabajar sobre las condiciones personales que podría ofrecerle.

Todavía no existe un acuerdo definitivo entre los clubes, pero los primeros movimientos ya se produjeron y el futuro del "Cuti" Romero vuelve a convertirse en uno de los grandes temas del mercado europeo: Inter lo quiere como líder de su defensa y Tottenham tendrá la última palabra.