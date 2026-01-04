¿Corre peligro el Mundial 2026? La FIFA puede sancionar a Estados Unidos por el ataque reciente a Venezuela

Ante el conflicto internacional que sigue escalando y con el Mundial 2026 en la puerta, la FIFA puede tomar medidas críticas para el país americano.

Ante este escenario de conflicto diplomático y político, el deporte no queda exento de toda esta cuestión. No es un detalle menor que Estados Unidos invadió otro país mediante su arsenal militar, lo que puede derivar en una escalada rumbo a una guerra. Todo esto, en el inicio del año donde el Mundial 2026 se disputará en tierras estadounidenses.

Así como ha sucedido en casos recientes de conflictos bélicos en otras partes del planeta, la FIFA puede intervenir en el ataque de EEUU a Venezuela. Sin embargo, en lo que respecta a escenarios de batalla actuales, el ente regulador del fútbol mundial ha tenido respuestas dispares.

image En el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, y el posterior estallido de la guerra entre las dos naciones (iniciada en febrero de 2022), la FIFA decidió suspender a la Federación Rusa de todo tipo de competencias desde ese entonces, por lo que no han participado de la Eurocopa 2024, del Mundial de Qatar 2022, de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 y los clubes rusos tampoco formaron parte de las competencias internacionales del viejo continente.

En cambio, en el actual conflicto entre Israel y Palestina, FIFA omitió las peticiones de organizaciones internacional que exigían una sanción para los israelíes por perpetrar el territorio palestino, pero Gianni Infantino se negó a la suspensión y simplemente hizo un llamado a la paz, alegando que “la FIFA no puede resolver problemas geopolíticos”.

image Qué puede pasar con Estados Unidos y el Mundial 2026 Lo cierto es que, en base al reglamento de la FIFA, en el artículo 76 del Código Disciplinario, “la competencia para sancionar los atentados graves contra los fines estatutarios de la FIFA corresponderá en todo caso a ésta, en el supuesto de que las asociaciones nacionales, las confederaciones o las demás entidades deportivas no enjuiciaran las infracciones cometidas o lo hicieran de manera que no sea conforme a los principios generales del derecho”.