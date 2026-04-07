Copa Sudamericana: se juega en Mendoza un torneo internacional de Fútbol Fusión

El próximo fin de semana, Mendoza se vestirá de gala para recibir la Copa Sudamericana de Fútbol Fusión, que contará conla participación de seleccionados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. El mismo se disputará el domingo 12 desde las 10 hasta las 18 en el departamento de Godoy Cruz.

El evento reunirá a los representantes de las principales potencias de la región en esta disciplina que combina técnica, agilidad y emoción en un entorno dinámico.

E ste torneo de alto rendimiento es orgnaizado por la Asociación argentina de Fútbol Fusión https://www.losandes.com.ar/deportes/el-cesped-sintetico-el-otro-rival-boca-el-debut-la-copa-libertadores-n5986793 y cuenta con la colaboración estratégica de la Fundación Cubo Dorado. Asimismo el certamen está avalado FIFF (Federación Internacional de Fútbol Fusión), consolidando a Mendoza como una sede clave para el desarrollo de este deporte a nivel continental.

La cancha mide 8 x 6 metros y es octogonal.

Saque

Se realiza dentro de la zona de saque con la pelota apoyada en un círculo de saque. El saque debe ser a la zona de pique contraria. Cada jugador tiene dos saques y en caso de equivocarse en ambos (ejemplos: la pelota no pasa la red central o pega en los vidrios rivales antes de haber picado), es punto para el rival. El saque nunca tiene vuelta: puede pegar en la red superior o red central y esto no implica repetición del saque. Dentro de un mismo equipo, el saque alterna entre los dos jugadores. Es decir, si el jugador A sacó y su equipo ganó ese punto, el siguiente saque es realizado por el jugador B. El saque también alterna de lugar: uno en el círculo izquierdo, uno en el círculo derecho y así sucesivamente.

Pique

El pique es obligatorio solo en el saque y dentro de la zona de pique. Luego, durante el desarrollo del punto, se puede recibir de aire el balón sin que antes haya picado.

Tantos

Se cuentan de uno en uno. La cantidad de puntos necesaria para ganar un set o partido son determinadas al inicio del certamen y, en caso de pertenecer a partidos oficiales, por la AFFA (Asociación de Fútbol Fusión Argentina) y FIFFU (Federación Internacional de Fútbol Fusión).

Toques

Son dos toques mínimos y tres toques máximo por equipo en partidos 2 vs. 2. No está permitido devolver la pelota de un solo toque y es obligatoria la participación de los dos jugadores antes de la devolución al campo rival, caso contrario esto deriva en punto para el rival. En situaciones de partido 1 vs. 1 se juega con un toque mínimo y dos toques máximo.

Red

No está permitido que ninguna parte del cuerpo atraviese por encima la red central con el objetivo de realizar un punto. Sí está permitido que una parte del cuerpo atraviese por encima la red central parasalvar una pelota, traerla de vuelta al campo propio y darle continuidad al punto en disputa (leer «Recuperación del balón»). La red no puede ser tocada con intención y sí en una acción completamente involuntaria. No puede haber contacto físico entre rivales en la red.

Recuperación del balón

Tal como se mencionó en el punto ‘Red’, ningún jugador puede atravesar la red central en situación de ataque, pero sí puede hacerlo (sin pisar campo rival) en una situación defensiva con el objetivo de traer la pelota a campo propio para que su compañero la pase al campo rival. Si un jugador pisa el campo rival, automáticamente es punto para el rival. En caso de una situación de recupero del balón, los jugadores rivales tienen que liberar espacio y permitir esta acción. En caso de entorpecer la recuperación de la pelota, es punto ganado para el equipo que intentaba efectuar esta acción.

Techo

La cancha de Fútbol Fusión cuenta con un techo de red romboidal, como cierre perimetral. El techo puede ser utilizado como modo de ataque.

Continuidad

Siempre se sigue jugando: esta es la regla principal que mantiene la dinámica, velocidad y esencia del Fútbol Fusión.

Puerta

El ingreso a la cancha se realiza por medio de dos puertas de vidrio o rejas, que son trabadas con frenos hidráulicos o pasador para lograr un cierre total del octógono de juego y sostener la continuidad.

¡Más reglas del Fútbol Fusión!

En el saque no es obligatorio esperar el reacomodo de los jugadores rivales. Es decir que se puede sacar inmediatamente después de la última jugada, respetando las reglas mencionadas en ‘Saque’. Es importante destacar que cualquier jugador que se encuentre parado dentro de la zona de pique y sea impactado por el balón en el saque (sin que este haya picado) ocasionará punto para el rival.