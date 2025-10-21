Copa Argentina: la Lepra y el Millonario diagraman las formaciones para buscar la final

A pocos días del trascendental duelo, Independiente Rivadavia y River Plate comienzan a confirmar los once iniciales para jugar en Córdoba.

El Mario Alberto Kempes será el escenario de un choque importantísimo entre dos clubes con realidades diferentes, pero el mismo objetivo: seguir con vida en la Copa Argentina. Independiente Rivadavia y River Plate quieren jugar la final, pero antes deberán eliminarse.

Independiente Rivadavia quiere dar el batacazo: Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors Sebastián Villa volverá al once inicial de Independiente Rivadavia Ramiro Gómez La búsqueda del Azul responde a la enorme ilusión de su gente por presentar combate en la semifinal de la Copa Argentina por primera vez en toda la historia. El éxito en este plano no sólo le daría la posibilidad de romper la maldición de los elencos cuyanos en este certamen, sino también le otorgaría un boleto para la próxima Copa Libertadores. No es detalle menor tener la gloria máxima a dos partidos de distancia.

Por ese motivo, el técnico Alfredo Berti hace rato que viene preparando el choque ante el Millonario. Lo piensa día y noche, y lo afrontará con la tranquilidad de haberle podido dar descanso a una pieza clave: Sebastián Villa. El colombiano fue expulsado ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, y no pudo jugar la pasada fecha ante Banfield. El mismo caso sufrió el volante Tomás Bottari.

En ese sentido, ambos trabajaron con la mente puesta en River, y de no mediar inconvenientes serán titulares en lugar de Ortega y Arce. Además, se especula con el posible regreso a la titularidad de Fabrizio Sartori para acompañar al capitán. La formación sería una especie de 5-3-2, parecido al que se paró ante el Expreso en el Gargantini.

River Plate, apretado por su historia y sus objetivos: River Plate Marcos Acuña regresará a cubrir el lateral izquierdo ante la Lepra Gentileza Marcelo Gallardo también tiene sus incógnitas, que tendrá que resolver en los pocos entrenamientos que le quedan hasta el viernes. En su caso, la victoria no es un anhelo, sino una obligación. Tras quedar afuera del plano internacional, y sin demasiadas luces en lo local, la Copa Argentina es la gran chance para gritar campeón y asegurar el ticket para la Libertadores.