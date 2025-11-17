vivo

Con un tanto de Fernández, Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, derrota al Halcón por 1-0

Independiente Rivadavia vence por 1-0 Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello por la última fecha del Clausura.

Por la última fecha del Clausura 2025, Independiente Rivadavia visita a Defensa y Justicia.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Defensa y Justicia debe ganar y esperar resultados para meterse de lleno en los playoffs. Por su parte, Independiente Rivadavia, últimó en la zona A, ya sin chances de avanzar a la siguiente fase, cierra su participación en el Clausura. La estrella de oro, ya la conquistó, consagrándose campeón de la Copa Argentina 2025.

Arranco el segundo tiempo: Defensa y Justicia 0 - Independiente Rivadavia 1

Terminó el Primer Tiempo: Defensa y Justicia 0 - Independiente Rivadavia 1

21' PT: Independiente Rivadavia tuvo el segundo

Excelente desborde de Sebastián Villa, centro y el cabezazo de Amarfil, besó el palo izquierdo del arco del Halcón.

13' PT: Gol de Independiente Rivadavia

Matías Fernandez pone a Independiente Rivadavia 1 a 0 frente a Defensa y Justicia.

4' PT: Córner para Defensa y Justicia

¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Defensa y Justicia. El encargado de tirarlo es Aarón Molinas.

Comenzó el partido entre Defensa y Justicia y Independiente Rivadavia

Ya juegan en el estadio Norberto Tomaghello por la fecha 16 de Liga Profesional de Fútbol.

La formación de Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia:

  • (25) Enrique Bologna
  • (6) Lucas Ferreira
  • (22) Santiago Sosa Yung
  • (34) Rafael Delgado
  • (14) Ezequiel Cannavó
  • (38) Tobías Rubio
  • (21) Matías Miranda
  • (10) Aarón Molinas
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (7) Abiel Osorio
  • (9) Juan Bautista Miritello

DT: Mariano Soso.

La formación de Independiente Rivadavia para visitar a Defensa y Justicia:

Titulares

  • (30) Nicolás Bolcato
  • (13) Alejo Osella
  • (2) Leonard Costa
  • (42) Sheyko Studer
  • (14) Luciano Gómez
  • (21) Mauricio Cardillo
  • (5) Tomas Bottari
  • (25) Maximiliano Amarfil
  • (26) Matías Fernandez
  • (43) Fabrizio Sartori
  • (22) Sebastián Villa

DT: Alfredo Berti.

Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto y estadísticas

