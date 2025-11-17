Con un tanto de Fernández, Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, derrota al Halcón por 1-0

Defensa y Justicia debe ganar y esperar resultados para meterse de lleno en los playoffs. Por su parte, Independiente Rivadavia, últimó en la zona A, ya sin chances de avanzar a la siguiente fase, cierra su participación en el Clausura. La estrella de oro, ya la conquistó, consagrándose campeón de la Copa Argentina 2025.
17-11-2025 18:14
Arranco el segundo tiempo: Defensa y Justicia 0 - Independiente Rivadavia 1
17-11-2025 17:47
Terminó el Primer Tiempo: Defensa y Justicia 0 - Independiente Rivadavia 1
17-11-2025 17:23
21' PT: Independiente Rivadavia tuvo el segundo
Excelente desborde de Sebastián Villa, centro y el cabezazo de Amarfil, besó el palo izquierdo del arco del Halcón.
17-11-2025 17:19
13' PT: Gol de Independiente Rivadavia
Matías Fernandez pone a Independiente Rivadavia 1 a 0 frente a Defensa y Justicia.
¡LA LEPRA MENDOCINA GANA EN VARELA! Gran jugada de Sebastián Villa para asistir a Matías Fernández y que marque el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Defensa. #ESPN2pic.twitter.com/BKQ8R0E0Ak