Central Córdoba recibe a Estudiantes por los cuartos de final del Clausura: formaciones, hora y TV

Palmeiras-Flamengo la final de Copa Libertadores: horario, formaciones y como verlo en vivo

El equipo santiagueño buscará aprovechar su localía para dar un paso más en el certamen, mientras que el Pincha intentará ratificar su buen nivel y meterse nuevamente entre los cuatro mejores del campeonato.

image Duelo interesante de estilos en la etapa final del Torneo Clausura Gentileza

Dónde ver el partido de los cuartos del Torneo Clausura por TV

El duelo entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba será transmitido en exclusiva a través de TNT Sports, señal disponible únicamente mediante la contratación del Pack Fútbol. Además, podrá seguirse en vivo por las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO, para usuarios con acceso al paquete premium.