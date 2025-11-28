28 de noviembre de 2025 - 12:28

Central Córdoba recibe a Estudiantes por los cuartos de final del Clausura: formaciones, hora y TV

Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentan en un duelo que promete ser uno de los más interesantes del Clausura.

El Ferroviario buscará hacer pesar su localía en un duelo prometedor.

"El Ferroviario" buscará hacer pesar su localía en un duelo prometedor.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Nicolás Tripicchio de San Lorenzo busca superar la marca frente a los Ferroviarios, en un duelo muy friccionado y un arbitraje cuestionado. 

Liga Profesional: Central Córdoba eliminó a San Lorenzo y pasó a cuartos

Por Redacción Deportes
palmeiras-flamengo la final de copa libertadores: horario, formaciones y como verlo en vivo

Palmeiras-Flamengo la final de Copa Libertadores: horario, formaciones y como verlo en vivo

Por Redacción Deportes

El equipo santiagueño buscará aprovechar su localía para dar un paso más en el certamen, mientras que el Pincha intentará ratificar su buen nivel y meterse nuevamente entre los cuatro mejores del campeonato.

image
Duelo interesante de estilos en la etapa final del Torneo Clausura

Duelo interesante de estilos en la etapa final del Torneo Clausura

Dónde ver el partido de los cuartos del Torneo Clausura por TV

El duelo entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba será transmitido en exclusiva a través de TNT Sports, señal disponible únicamente mediante la contratación del Pack Fútbol. Además, podrá seguirse en vivo por las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO, para usuarios con acceso al paquete premium.

Probable formación de Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Probable formación de Estudiantes vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Todos los datos del partido entre Central Córdoba vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura

  • Hora: 21.30
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Silvio Trucco
  • TV: TNT Sports Premium
  • Estadio: Madre de Ciudades
image

Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata por los cuartos de final del Clausura: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Iker Zufiaurre, la estrella de la Noche en Ezeiza.

Video: Boca volvió a vencer a River, esta vez en reserva, y se metió en la gran final del Torneo Proyeccción

Por Redacción Deportes
Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 20° en la única Práctica Libre antes de la clasificación para la Sprint

Por Redacción Deportes
Gallardo escucha ofertas por jugadores que no estuvieron a la altura

La depuración de Marcelo Gallardo en River: los nuevos destinos que afrontan los jugadores marginados

Por Redacción Deportes
El amor y la gloria. Diego Tonetto y Jimena sellan con un beso la conquista más grande en la historia de Independiente Rivadavia.

Diego Tonetto, uno de los heroes de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, anunció su retiro del fútbol

Por Redacción Deportes