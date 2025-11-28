Central Córdoba recibe a Estudiantes por los cuartos de final del Clausura: formaciones, hora y TV

El equipo santiagueño buscará aprovechar su localía para dar un paso más en el certamen, mientras que el Pincha intentará ratificar su buen nivel y meterse nuevamente entre los cuatro mejores del campeonato.
Dónde ver el partido de los cuartos del Torneo Clausura por TV
El duelo entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba será transmitido en exclusiva a través de TNT Sports, señal disponible únicamente mediante la contratación del Pack Fútbol. Además, podrá seguirse en vivo por las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO, para usuarios con acceso al paquete premium.
Probable formación de Central Córdoba vs. Estudiantes por el Torneo Clausura
Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.
Probable formación de Estudiantes vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.
Todos los datos del partido entre Central Córdoba vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura
Hora: 21.30
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Silvio Trucco
TV: TNT Sports Premium
Estadio: Madre de Ciudades
Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata por los cuartos de final del Clausura: minuto a minuto y estadísticas