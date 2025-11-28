Carlos Tévez evitó polémicas sobre la gestión de Riquelme en Boca: "No soy ni pro ni contra"

Carlos Tévez habló sobre su vínculo con Boca Juniors y aseguró que le gustaría ser DT del club en un futuro.

Carlos Tévez volvió a ser noticia con declaraciones en las que se refirió a su relación con Boca Juniors y su dirigencia. El "Apache" mantuvo un perfil respetuoso y distante: “No soy ni pro ni contra de la dirigencia"; "conmigo se han portado bien”, señaló, dejando claro que no busca conflictos con el club donde dejó una huella histórica.

image "El Apache" y su sueño de dirigir a Boca Juniors Gentileza Dirigir a Boca, el sueño de Carlitos Tévez Ya con las pulsaciones más bajas y superada esa adrenalina que le sigue generando regresar a la cancha en la que se convirtió en ídolo, Carlitos Tévez reflexionó sobre sus intenciones a futuro y ratificó sus ganas de ponerse el buzo de DT Xeneize, aunque fue cauto y sostuvo que "esas cosas llegan en el momento justo".

"No tenés que buscarlo ni esperarlo". Son situaciones que te van a llegar en tu mejor momento y en tu mejor versión”, explicó Tévez, en una entrevista con ElTrece en la que evitó meterse en una encrucijada política porque "siempre que acoto algo de Román es problema, por eso prefiero no hablar”.