28 de noviembre de 2025 - 16:44

Carlos Tévez evitó polémicas sobre la gestión de Riquelme en Boca: "No soy ni pro ni contra"

Carlos Tévez habló sobre su vínculo con Boca Juniors y aseguró que le gustaría ser DT del club en un futuro.

Carlos Tévez rompió el silencio y opinó de la gestión.

Carlos Tévez rompió el silencio y opinó de la gestión.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Carlos Tévez volvió a ser noticia con declaraciones en las que se refirió a su relación con Boca Juniors y su dirigencia. El "Apache" mantuvo un perfil respetuoso y distante: “No soy ni pro ni contra de la dirigencia"; "conmigo se han portado bien”, señaló, dejando claro que no busca conflictos con el club donde dejó una huella histórica.

Leé además

Carlos Tevez regresó a La Bombonera y agradeció el cariño de la gente de Boca. 

Ídolo eterno: el enotivo posteo de Carlos Tevez para Boca tras regresar a La Bombonera

Por Redacción Deportes
Carlos Tevez, homenajeado por Boca.

El regreso de un ídolo: Boca rindió tributo a Carlos Tevez en La Bombonera

Por Cristian Reta

image

"El Apache" y su sueño de dirigir a Boca Juniors

Dirigir a Boca, el sueño de Carlitos Tévez

Ya con las pulsaciones más bajas y superada esa adrenalina que le sigue generando regresar a la cancha en la que se convirtió en ídolo, Carlitos Tévez reflexionó sobre sus intenciones a futuro y ratificó sus ganas de ponerse el buzo de DT Xeneize, aunque fue cauto y sostuvo que "esas cosas llegan en el momento justo".

"No tenés que buscarlo ni esperarlo". Son situaciones que te van a llegar en tu mejor momento y en tu mejor versión”, explicó Tévez, en una entrevista con ElTrece en la que evitó meterse en una encrucijada política porque "siempre que acoto algo de Román es problema, por eso prefiero no hablar”.

image
Carlitos Tévez dejó de lado las críticas del pasado hacia Román.

Carlitos Tévez dejó de lado las críticas del pasado hacia Román.

Con estas declaraciones, el ídolo Xeneize y actual entrenador de Talleres de Córdoba se llenó de nostalgia por su pasado, y dio un mensaje de ambición hacia su presente y futuro como entrenador, manteniendo un perfil equilibrado y sin polémicas directas con la dirigencia de Juan Román Riquelme.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Román y el Apache fueron compañeros en la Selección Argentina y en Boca, donde compartieron pocos partidos. Siempre hubo respeto, pero también algunos cruces.

Juan Román Riquelme y Carlos Tévez: una relación marcada por la distancia

Por Sergio Faria
Claudio “Diablito” Echeverri quiere retornar a River Plate

River Plate afila el lápiz para salir a buscar refuerzos: la lista de prioridades del DT

Por Redacción Deportes
Fútbol. El estadio de la ciudad de Barranquilla. Acá hace de local el Junior

Fútbol: Eligen a Barranquilla como sede de la final de la Sudamericana 2026

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Santiago Mare el capitán del seleccionado mayor de la Argentina de Seven o modalidad reducida

Rugby: Arranca el sueño argentino en Dubai

Por Gonzalo Tapia