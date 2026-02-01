Carlos Alcaraz terminó con el sueño de Novak Djokovic y es el nuevo campeón del Australian Open

En un partido que comenzó con dificultades para Carlos Alcaraz, rápidamente se recompuso y derrotó al serbio por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 con un tenis espléndido.

El histórico duelo, que se disputó en Melbourne Park, enfrentó al número 1 del mundo con uno de los máximos referentes de la disciplina. Novak Djokovic, llegó dominando durante todo el torneo y además como favorito por su enorme trayectoria, pero Carlos Alcaraz reaccionó con una actuación brillante para imponer su autoridad y quedarse con su primer título en Australia.

La final no fue sencilla, tras dejar escapar el primer set, Alcaraz ajustó su estrategia, elevó su nivel de juego y controló los intercambios con precisión, especialmente en los sets centrales donde impuso una mezcla de potencia y defensa que desgastó al serbio. El cuarto parcial fue clave, con puntos largos y tensión máxima antes de que el español cerrara el torneo con autoridad y se quedara con el su primer Abierto de Australia.

image Para Djokovic, que venía de superar una semifinal épica contra Jannik Sinner y buscaba su 25° título de Grand Slam, la derrota implica un paso más en su extraordinaria carrera, aunque también marca el final de su invicto en finales de Australian Open hasta ese momento.

Más allá de la derrota, Novak Djokovic volvió a demostrar por qué es una leyenda viva del tenis. El serbio tuvo un inicio dominante en la final y sostuvo un nivel competitivo altísimo a lo largo del torneo, en el que dejó en el camino a rivales de peso y volvió a mostrarse como un contendiente pleno en los grandes escenarios. Aunque no pudo sumar un nuevo Grand Slam a su extraordinaria carrera, su actuación en Melbourne ratificó que, incluso frente al avance de las nuevas generaciones, sigue siendo una referencia ineludible del circuito.

image El increíble récord que logró Carlos Alcaraz luego de esta final Con apenas 22 años y 272 días, el español no solo logró su séptimo título de Grand Slam, sino que además se convirtió en el jugador más joven de la Era Abierta en completar el Career Grand Slam, que simboliza el ganar los cuatro majors (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open), una distinción que lo ubica junto a los grandes de todos los tiempos.