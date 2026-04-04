4 de abril de 2026 - 20:09

Burruchaga se metió en la final del ATP 250 de Houston

Jugando un tenis de gran nivel, el hijo de Jorge, venció a Thiago Tirante en una de las semis del ATP de Texas

En Texas, Burruchaga brilló en una de las semifinales del torneo del ATP de Houston.

En Texas, Burruchaga brilló en una de las semifinales del torneo del ATP de Houston.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El tenista Román Andrés Burruchaga le ganó cómodamente a su compatriota Thiago Tirante y se metió en la final del ATP 250 de Houston. La de este domingo será la primera final a nivel ATP para el "Burru" quien en enero cumplió 24 años.

Leé además

Rumania. Mariano Navone ganó el abierto ATP de Bucarest

Mariano Navone estuvo sólido en Rumania y ganó su primer título ATP
Marco Trungelliti no pudo en la final del abierto de Marruecos ante el español Rafael Jódar.

Fin para el sueño de Marco Trungelliti en Marruecos

Burruchaga, quien jugó en un muy buen nivel, no le dio oportunidades a su oponente y se impuso por un doble 6-1, luego de solo una hora y un minuto de juego.

En su camino hasta las semifinales, Burruchaga había conseguido muy buenos triunfos, al derrotar al australiano Adam Walton y luego a los locales Brandon Nakashima y Learner Tien.

Su oponente en la final será el ganador del partido entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Tommy Paul que se disputará cerca de la medianoche de este sábado, hora argentina..

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

marco trungelliti sigue haciendo historia en marruecos y es finalista

Marco Trungelliti sigue haciendo historia en Marruecos y es finalista

Mariano Navone jugador de tenis que llegó a la final del abierto de Bucarest en Rumania.

Mariano Navone brilló en el ATP de Rumania y es finalista

Tenis. Marco Trungelliti, irrumpió por primera vez en el top 100 del ranking mundial virtual.

Marco Trungelliti el jugador de tenis de mayor edad en colarse en los primeros cien de la ATP

Selección Argentina de Hockey Sobre Patines que fue campeona en la Copa de Las Naciones en Suiza

Argentina es Bicampeón de la Copa de Las Naciones

Por Gonzalo Tapia