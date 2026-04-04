Burruchaga se metió en la final del ATP 250 de Houston

Jugando un tenis de gran nivel, el hijo de Jorge, venció a Thiago Tirante en una de las semis del ATP de Texas

En Texas, Burruchaga brilló en una de las semifinales del torneo del ATP de Houston.

El tenista Román Andrés Burruchaga le ganó cómodamente a su compatriota Thiago Tirante y se metió en la final del ATP 250 de Houston. La de este domingo será la primera final a nivel ATP para el "Burru" quien en enero cumplió 24 años.

Burruchaga, quien jugó en un muy buen nivel, no le dio oportunidades a su oponente y se impuso por un doble 6-1, luego de solo una hora y un minuto de juego.

En su camino hasta las semifinales, Burruchaga había conseguido muy buenos triunfos, al derrotar al australiano Adam Walton y luego a los locales Brandon Nakashima y Learner Tien.

Su oponente en la final será el ganador del partido entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Tommy Paul que se disputará cerca de la medianoche de este sábado, hora argentina..