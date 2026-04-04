4 de abril de 2026 - 17:39

Mariano Navone brilló en el ATP de Rumania y es finalista

El jugador de Tenis argentino venció en tres sets al holandés Botic Van de Zandschulp y clasificó a la final en abierto del Rumania

Mariano Navone jugador de tenis que llegó a la final del abierto de Bucarest en Rumania.

Mariano Navone jugador de tenis que llegó a la final del abierto de Bucarest en Rumania.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El nuevejuliense Mariano Navone venció al neerlandés Botic Van de Zandschulp por un doble 6/3 y se clasificó a la final del ATP 250 de Tenis en Bucarest, Rumania y espera por el español Daniel Mérida

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La raqueta oriunda del municipio bonaerense de 9 d Julio llegaba a estas semifinales tras ganarle este viernes al eslovaco Alex Molan por 3/6, 6/2 y 6/3 mientras que el neerlandés oriundo de Wageningen venía de vencer al bosnio Damir Dumhur con un cómodo 6/3 y 6/3.

En el Centrul National de Tenis de la capital de Rumania, el argentino Navone sufrió el primer set ante el neerlandés que quebró de entrada, ganó el primer game de servicio sin perder un solo punto y mantuvo su saque. Si bien el bonaerense se acomodó en el 3-1 en contra, lo cierto es que Van de Zandschulp lo doblegó y se llevó la manga por 7-5.

Navone volvió a sufrir en el inicio del segundo set y estiró esto hasta el 3-5 y con match point en contra. Sin embargo, desde ese entonces, el neerlandés no logró cerrar el partido y el argentino empezó a crecer, logrando ponerse 5-5 y terminar forzando una tercera manga en el tie break que ganó por 7-6(3).

En un tercer set que fue palo y palo entre el argentino y el neerlandés, el bonaerense se lo terminaría llevando con un 7-5 tras tres horas y media de partido.

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