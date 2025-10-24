Bonifacio con pura confianza en Independiente Rivadavia: "Corremos con ventaja del hambre"

En la previa del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate por Copa Argentina, el defensor Azul Ezequiel Bonifacio se mostró lleno de confianza para pelear hasta el final por levantar el trofeo. Además, recordó un particular antecedente ante el Millonario.
En diálogo con el sitio oficial de la Copa, Bonifacio analizó al rival de este viernes y no se achicó. "Estos partidos con equipos de la talla de River, que son de los grandes, para nosotros son un plus, algo más que se agrega desde lo mental para estar conectados", ponderó con positividad.
El defensor reconoció la diferencia en jerarquía de ambos planteles, pero decidió quedarse con las ganas y el compromiso de los suyos. "Está claro que River tiene una jerarquía mayor a la nuestra, está acostumbrado a jugar este tipo de instancias, no tanto en el plano nacional sino en el internacional, pero nosotros corremos con la ventaja de esa hambre, de jugadores que no hemos tenido muchas posibilidades de estar en esta instancia y que queremos llevarnos la victoria", lanzó.
A la hora de hablar del vestuario, el exGimnasia de La Plata llenó de elogios a sus compañeros. "La humildad y energía que tiene el equipo es increíble. Tenemos muchos chicos jóvenes que ya tienen un recorrido, que por ahí varios vienen del ascenso y también tienen esa hambre que se busca. Después hay otros que acompañamos, que tenemos un poquito más de experiencia", marcó.
Para Ezequiel, el grupo es el elemento clave de Independiente. "Es lo más importante que tenemos, y por eso creo que en esta Copa nos fue como fue y llegamos hasta donde llegamos. Somos un equipo que trabaja mucho, que hace los partidos muy complicados y en este tipo de competencias nos hacemos fuertes".
El particular antecedente de Bonifacio ante River Plate:
En la edición del 2018, Ezequiel Bonifacio enfrentó a River Plate en las semifinales, donde tuvo una jornada agridulce. Si bien se fue expulsado en el primer tiempo, el Lobo terminó imponiéndose por penales. "Este año fue la primera vez que volví a ver una imagen de este partido, a mí me expulsan por una patada que le doy a Martínez, propio de esa cuestión de la juventud y de no saber manejarme", se lamentó.
Para finalizar, el defensor recordó la tarjeta roja y resaltó la importancia de haber llegado a la final. "Yo sentí que era muy fina, que era muy peligrosa y decidí cortar, pero bueno, después el equipo hizo un trabajo excepcional y le terminamos ganando a River y pasando a la final. Para Gimnasia este tipo de situaciones también son muy particulares porque no se ha dado muchas veces, creo que es la única vez que llega a la final de la Copa Argentina y bueno, fue un día agridulce, pero al final se disfrutó".