Bonifacio con pura confianza en Independiente Rivadavia: "Corremos con ventaja del hambre"

El futbolista de Independiente Rivadavia sacó pecho por sus compañeros, y aseguró que desean llevarse la gloria en la Copa Argentina

En la previa del partido entre Independiente Rivadavia y River Plate por Copa Argentina, el defensor Azul Ezequiel Bonifacio se mostró lleno de confianza para pelear hasta el final por levantar el trofeo. Además, recordó un particular antecedente ante el Millonario.

En diálogo con el sitio oficial de la Copa, Bonifacio analizó al rival de este viernes y no se achicó. "Estos partidos con equipos de la talla de River, que son de los grandes, para nosotros son un plus, algo más que se agrega desde lo mental para estar conectados", ponderó con positividad.

Independiente Rivadavia y su gran chance en la Copa: "Corremos con ventaja" Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina Copa Argentina El defensor reconoció la diferencia en jerarquía de ambos planteles, pero decidió quedarse con las ganas y el compromiso de los suyos. "Está claro que River tiene una jerarquía mayor a la nuestra, está acostumbrado a jugar este tipo de instancias, no tanto en el plano nacional sino en el internacional, pero nosotros corremos con la ventaja de esa hambre, de jugadores que no hemos tenido muchas posibilidades de estar en esta instancia y que queremos llevarnos la victoria", lanzó.

A la hora de hablar del vestuario, el exGimnasia de La Plata llenó de elogios a sus compañeros. "La humildad y energía que tiene el equipo es increíble. Tenemos muchos chicos jóvenes que ya tienen un recorrido, que por ahí varios vienen del ascenso y también tienen esa hambre que se busca. Después hay otros que acompañamos, que tenemos un poquito más de experiencia", marcó.

Embed ️ Entrevista con Ezequiel Bonifacio



El defensor de @CSIRoficial dialogó con el Sitio Oficial y palpitó el duelo de esta noche ante River, por las Semifinales de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/eoX9qCMj2F — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 24, 2025 Para Ezequiel, el grupo es el elemento clave de Independiente. "Es lo más importante que tenemos, y por eso creo que en esta Copa nos fue como fue y llegamos hasta donde llegamos. Somos un equipo que trabaja mucho, que hace los partidos muy complicados y en este tipo de competencias nos hacemos fuertes".