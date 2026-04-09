9 de abril de 2026 - 17:26

Bombazo en el ascenso: AFA confirmó el regreso de los visitantes en la Primera Nacional

AFA anunció el regreso del público visitante al ascenso con una prueba piloto en dos partidos de la Primera Nacional.

Godoy Cruz copó la tribuna Norte del estadio Malvinas Argentinas cuando jugó ante Maipú y ganó 1-0.&nbsp;

Godoy Cruz copó la tribuna Norte del estadio Malvinas Argentinas cuando jugó ante Maipú y ganó 1-0. 

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Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Los partidos elegidos para el regreso histórico

La medida, coordinada entre la casa madre del fútbol y los organismos de seguridad, se implementará el próximo domingo 19 de abril. El Estadio Centenario abrirá sus puertas a los hinchas de Nueva Chicago, mientras que en Munro, la parcialidad de Temperley podrá acompañar a su equipo frente a Colegiales.

Este avance es fruto de un trabajo conjunto con el Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila, tal como destacó AFA en su comunicado oficial. Desde Ezeiza resaltaron el compromiso de las autoridades para garantizar que el operativo sea un éxito y siente un precedente positivo.

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Bombazo en el ascenso: AFA confirmó el regreso de los visitantes en la Primera Nacional.

Nuevo intento para levantar una veda de 20 años

La prohibición generalizada para los visitantes en el Ascenso rige desde junio de 2007. Desde entonces hubo intentos aislados y varias excepciones sin continuidad en el largo plazo. En la temporada actual de Primera Nacional hubo visitantes durante la reciente fecha de interzonales. Güemes y Mitre disputaron el derbi santiagueño con las dos hinchadas en el Madre de Ciudades, y también público de Godoy Cruz ante Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz
Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

La veda a los visitantes en el Ascenso se decretó tras el asesinato de Marcelo Cejas, hincha de Tigre que fue mortalmente agredido por la barra de Nueva Chicago tras una promoción. Justamente la parcialidad del Torito de Mataderos será una de las que participe en la próxima prueba piloto.

Desde la AFA emitieron un comunicado instando a los hinchas a "disfrutar del espectáculo como una verdadera fiesta". El objetivo es que la responsabilidad de las parcialidades permita extender la medida a más canchas del fútbol local en el corto plazo.

¿Cuándo vuelven los visitantes al Ascenso?

Los hinchas visitantes regresarán el domingo 19 de abril en los partidos Quilmes vs. Nueva Chicago y Colegiales vs. Temperley, correspondientes a la Fecha 10 de la Primera Nacional. Es una prueba piloto oficial de la AFA a poco de cumplir 20 años de prohibición.

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