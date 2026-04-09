AFA anunció el regreso del público visitante al ascenso con una prueba piloto en dos partidos de la Primera Nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que la Fecha 10 de la Primera Nacional marcará el retorno del público visitante en una prueba piloto que tendrá como escenarios los estadios de Quilmes y Colegiales.

Los partidos elegidos para el regreso histórico La medida, coordinada entre la casa madre del fútbol y los organismos de seguridad, se implementará el próximo domingo 19 de abril. El Estadio Centenario abrirá sus puertas a los hinchas de Nueva Chicago, mientras que en Munro, la parcialidad de Temperley podrá acompañar a su equipo frente a Colegiales.

Este avance es fruto de un trabajo conjunto con el Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila, tal como destacó AFA en su comunicado oficial. Desde Ezeiza resaltaron el compromiso de las autoridades para garantizar que el operativo sea un éxito y siente un precedente positivo.

image Bombazo en el ascenso: AFA confirmó el regreso de los visitantes en la Primera Nacional. Gentileza. Nuevo intento para levantar una veda de 20 años La prohibición generalizada para los visitantes en el Ascenso rige desde junio de 2007. Desde entonces hubo intentos aislados y varias excepciones sin continuidad en el largo plazo. En la temporada actual de Primera Nacional hubo visitantes durante la reciente fecha de interzonales. Güemes y Mitre disputaron el derbi santiagueño con las dos hinchadas en el Madre de Ciudades, y también público de Godoy Cruz ante Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz Deportivo Maipú vs Godoy Cruz Ramiro Gómez / Los Andes La veda a los visitantes en el Ascenso se decretó tras el asesinato de Marcelo Cejas, hincha de Tigre que fue mortalmente agredido por la barra de Nueva Chicago tras una promoción. Justamente la parcialidad del Torito de Mataderos será una de las que participe en la próxima prueba piloto.