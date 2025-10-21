Bolivia podría sede de un Mundial: la promesa de Gianni Infantino en el continente

El presidente de FIFA asumió un compromiso que sorprendió al resto del mundo y despertó entusiasmo en esta parte del mundo.

Bolivia se posicionó en el primer plano del fútbol, con horas de gran expectativa. En el marco de la celebración por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desató la euforia al prometer que trabajará para llevar una Copa del Mundo al país andino.

"Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos", declaró Infantino durante el acto conmemorativo. Lo cierto es que esta frase fue recibida con gran ilusión por miles de hinchas bolivianos, cuya pasión por el deporte ha crecido significativamente, sobre todo tras la reciente clasificación de la selección nacional al repechaje rumbo al Mundial 2026.

¡Un honor participar de la inauguración de la primera fase de la Casa de la Verde!



Un nuevo complejo donde se desarrollarán las estrellas del fútbol boliviano y sudamericano.



Felicitaciones a mi amigo Fernando Costa y mi reconocimiento también a Gianni Infantino, por el apoyo… pic.twitter.com/TD0XJjSZFH — Alejandro Domínguez (@agdws) October 20, 2025 El Respaldo de la FIFA a Bolivia El evento en La Paz contó con la presencia de figuras clave del fútbol regional y la política boliviana, incluyendo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

Infantino no especificó si la promesa se refiere a un Mundial de mayores, juvenil o femenino. No obstante, aseguró que iniciará conversaciones con el nuevo gobierno boliviano para analizar la viabilidad "sobre qué tipo de Mundial" se podría organizar en el país.

Embed Gianni Infantino, presidente de FIFA, PROMETIO HACER UN MUNDIAL EN BOLIVIA.



Además, contó que estuvo dialogando con Rodrigo Paz Pereira, presidente electo del país. pic.twitter.com/pdkgcgxXIr — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) October 21, 2025 Lo cierto es que este respaldo de Infantino marca un paso fundamental y representa un espaldarazo institucional, por lo que es importante recordar que la decisión final sobre las sedes de los mundiales se toma mediante un proceso de votación en el que participan más de 200 países afiliados a la FIFA.