Bolivia podría sede de un Mundial: la promesa de Gianni Infantino en el continente

El presidente de FIFA asumió un compromiso que sorprendió al resto del mundo y despertó entusiasmo en esta parte del mundo.

Gianni Infantino le prometió a Bolivia su propio Mundial de Fútbol

Por Cristian Reta

Bolivia se posicionó en el primer plano del fútbol, con horas de gran expectativa. En el marco de la celebración por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desató la euforia al prometer que trabajará para llevar una Copa del Mundo al país andino.

"Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos", declaró Infantino durante el acto conmemorativo. Lo cierto es que esta frase fue recibida con gran ilusión por miles de hinchas bolivianos, cuya pasión por el deporte ha crecido significativamente, sobre todo tras la reciente clasificación de la selección nacional al repechaje rumbo al Mundial 2026.

El Respaldo de la FIFA a Bolivia

El evento en La Paz contó con la presencia de figuras clave del fútbol regional y la política boliviana, incluyendo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

Infantino no especificó si la promesa se refiere a un Mundial de mayores, juvenil o femenino. No obstante, aseguró que iniciará conversaciones con el nuevo gobierno boliviano para analizar la viabilidad "sobre qué tipo de Mundial" se podría organizar en el país.

Lo cierto es que este respaldo de Infantino marca un paso fundamental y representa un espaldarazo institucional, por lo que es importante recordar que la decisión final sobre las sedes de los mundiales se toma mediante un proceso de votación en el que participan más de 200 países afiliados a la FIFA.

A pesar de las complejidades del proceso de selección, la sola mención de esta posibilidad por parte del presidente de la FIFA inyectó una gran dosis de optimismo y esperanza en todo el pueblo boliviano, reafirmando así el papel central que el fútbol ocupa en esta parte del mundo.

