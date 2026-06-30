Bélgica y Senegal se enfrentan por la clasificación a octavos: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco Belga se mide con los Africanos por los 16vos de final del Mundial 2026. Será en el Seattle Stadium, este miércoles a las 17 horas.

Bélgica enfrenta a Senegal por los 16vos de final del Mundial 2026

Bélgica y Senegal se ven las caras en el Seattle Stadium en el marco del encuentro de 16vos de final del Mundial 2026, en un duelo que se vaticina como cerrado y muy parejo. El partido se juega este miércoles desde las 17 horas de nuestro país, con arbitraje de Saíd Martínez.

El Seattle Stadium será el escenario de un trámite que promete ser apasionante. Dos equipos con fortalezas y debilidades parecidas, que chocan para conocer cuál de los dos sigue en carrera y cuál se va a casa temprano. El boleto en octavos de final es combustible suficiente para ir por la victoria.

Bélgica vs Egipto Romelu Lukaku y Brandon Mechele festejan el gol del empate en el que participó la experimentada figura de Bélgica. EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR Bélgica viene en franco crecimiento en la competencia. Después de las tibias igualdades ante Egipto por 1 a 1, e Irán 0 a 0, goleó sin miramientos a Nueva Zelanda 5 a 1, con doblete de Trossard, y tantos de De Bruyne, Lukaku y Saelemaekers. Así, abrochó la clasificación y despejó ciertas dudas sobre su rendimiento general. Pero ahora tendrá el enorme desafío de confirmar esa última imagen.

Senegal, por su parte, clasificó como tercero de un grupo muy complicado. Perdió 3 a 1 ante la Francia de Mbappé, y fue derrotado 3 a 2 por la Noruega de Erling Haaland. Al igual que su próximo contrincante, se recuperó en la última fecha con una fuerte goleada 5 a 0 ante Irak. Capitaneados por el gran Sadio Mané, quieren seguir con vida en el Mundial.

Senegal - Irak, por el Mundial 2026 Senegal - Irak, por el Mundial 2026 EFE/EPA/EDUARDO LIMA Probables formaciones de Bélgica - Senegal: Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi Garcia.