Bélgica supera a Estados Unidos en un duelo por los octavos del Mundial

Bélgica supera a Estados Unidos, por 3 a 1 en el Seattle Stadium, en uno de los cruces de octavos de final del Mundial 2026. El encuentro está atravesado por la polémica habilitación de Folarin Balogun, quien pudo disputar el partido luego de que la FIFA dejara sin efecto la suspensión que debía cumplir tras su expulsión en la ronda anterior.

El conjunto europeo abrió el marcador rápidamente. A los 8 minutos, tras una asistencia de Raskin, Charles De Ketelaere recibió dentro del área y definió para poner el 1-0 ante el seleccionado anfitrión.

¡QUÉ PARTIDAZO! Luego del empate de Tillman, Bélgica llegó al 2-1 gracias al centro de Trossard y el doblete de De Ketelaere.



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Estados Unidos vs Bélgica EFE DE UNA FALTA CONTRA BALOGUN LLEGÓ EL TIRO LIBRE Y EL GOL DE ESTADOS UNIDOS: Tillman remató, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-1 ante Bélgica.



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¡BÉLGICA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 9', De Ketelaere marcó el 1-0 ante Estados Unidos. pic.twitter.com/8pg386ieTm — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026 Minuto a minuto y estadísticas Estados Unidos vs Bélgica