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Bélgica supera a Estados Unidos en un duelo por los octavos del Mundial

El seleccionado belga se impone 3 a 1 en Seattle con dos goles de Charles De Ketelaere, mientras la presencia de Folarin Balogun mantiene la polémica antes del encuentro.

Nicolas Raskin festeja el gol de su compañero Charles De Ketelaere, tras una asistencia perfecta.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Bélgica supera a Estados Unidos, por 3 a 1 en el Seattle Stadium, en uno de los cruces de octavos de final del Mundial 2026. El encuentro está atravesado por la polémica habilitación de Folarin Balogun, quien pudo disputar el partido luego de que la FIFA dejara sin efecto la suspensión que debía cumplir tras su expulsión en la ronda anterior.

El conjunto europeo abrió el marcador rápidamente. A los 8 minutos, tras una asistencia de Raskin, Charles De Ketelaere recibió dentro del área y definió para poner el 1-0 ante el seleccionado anfitrión.

Estados Unidos reaccionó y alcanzó la igualdad a los 30 minutos. Un tiro libre ejecutado por Malik Tillman se desvió en un defensor belga y terminó descolocando al arquero para convertirse en el 1 a 1.

Estados Unidos vs B&eacute;lgica

Estados Unidos vs Bélgica

Sin embargo, la alegría del equipo local duró poco. Bélgica volvió a adelantarse en el marcador luego de una jugada por la banda que terminó con un centro al área chica. De Ketelaere apareció nuevamente en el lugar indicado y, con un cabezazo por encima de la defensa estadounidense, marcó su segundo gol de la noche para establecer el 2 a 1.3

Minuto a minuto y estadísticas Estados Unidos vs Bélgica

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