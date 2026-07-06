La UEFA cargó contra la FIFA por habilitar a Balogun: "Se cruzó una línea roja"

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El organismo que preside Aleksander Ceferin s ostuvo que la decisión rompe con un principio reglamentario que, a su entender, no admite interpretaciones ni excepciones.

En el documento, la UEFA recordó que la expulsión con tarjeta roja c onlleva una fecha de suspensión de manera automática y advirtió que modificar esa consecuencia en pleno desarrollo de un Mundial pone en discusión la igualdad de condiciones entre todas las selecciones.

Gianni Infantilo titular de la FIFA, quien levantó la sanción al jugador de Estados Unidos.

"La decisión tomada ayer cruzó una línea roja", expres ó la entidad, que consideró que la sanción mínima prevista en el reglamento forma parte de las reglas esenciales de la competencia y no debería quedar sujeta a criterios particulares.

Además, remarcó que otros futbolistas expulsados durante el torneo cumplieron normalmente con la suspensión correspondiente, por lo que hacer una excepción en el caso de Balogun afecta el principio de igualdad de trato.

Folarin Balogun, tras su expulsión frente a Bosnia. EFE

La preocupación por el precedente

La UEFA también alertó sobre el impacto que puede tener esta resolución más allá del caso puntual.

Según el organismo, la credibilidad de una competencia depende de que las reglas se apliquen de manera uniforme y previsible. En ese sentido, sostuvo que flexibilizar una norma de cumplimiento automático abre la puerta a futuros reclamos similares durante el resto del campeonato.

En el tramo final del comunicado, la entidad calificó el fallo como "sin precedentes, incomprensible e injustificable" y manifestó su preocupación por el efecto que podría tener sobre la imagen del fútbol internacional.

Por qué Balogun podrá jugar ante Bélgica

El delantero estadounidense había sido expulsado a los 64 minutos del partido frente a Bosnia-Herzegovina por un pisotón sobre Tarik Muharemovic durante los dieciseisavos de final.

De acuerdo con el reglamento, esa tarjeta roja implicaba perderse automáticamente el siguiente encuentro. Sin embargo, la FIFA resolvió dejar en suspenso la sanción durante un período de prueba de un año, una decisión que le permitirá estar disponible para enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, festejó la decisión de la FIFA. EFE

Trump y Pochettino respaldaron la resolución

La determinación del máximo organismo del fútbol también encontró apoyo en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump celebró públicamente la medida y escribió en la red social X: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!".

En la misma línea se expresó el entrenador del seleccionado estadounidense, Mauricio Pochettino, quien aseguró que la habilitación del atacante representa "una decisión fantástica para el fútbol".

El técnico argentino insistió en que la expulsión frente a Bosnia-Herzegovina había sido equivocada y sostuvo que la inmensa mayoría de quienes analizaron la jugada coincidieron en que la tarjeta roja fue excesiva.