Bélgica goleó a Estados Unidos y avanzó con autoridad a los cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica dio un golpe de autoridad en Seattle y eliminó al anfitrión y organizador Estados Unidos del Mundial 2026 tras imponerse por 4 a 1 en los octavos de final. Con una actuación dominante desde el comienzo, el conjunto europeo controló el desarrollo del partido, aprovechó sus oportunidades y se convirtió en uno de los ocho mejores equipos de la competencia.
Charles De Ketelaere fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles, mientras que Hans Vanaken y Lukaku completó la goleada en el segundo tiempo. Para el seleccionado local descontó Malik Tillman, aunque la reacción no alcanzó para cambiar la historia.
El histórico goleador de Bélgica, Romelu Lukaku festeja su gol frente a Estados Unidos.
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El cuestionado Folarin Balogun junto al entrenador Mauricio Pochettino durante la derrota de Estados Unidos ante Bélgica, por 4 a 1.
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Bélgica impuso condiciones desde el inicio
Desde el primer minuto, Bélgica mostró una clara superioridad en el manejo de la pelota y en la ocupación de los espacios. Con Raskin como eje del mediocampo y De Ketelaere como principal referencia ofensiva, los europeos lograron llevar el partido al terreno que más les convenía.
El primer golpe llegó rápidamente. A los 8 minutos, Raskin encontró a De Ketelaere dentro del área y el atacante definió con precisión para abrir el marcador ante una defensa estadounidense que quedó expuesta.
Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, nunca logró encontrar fluidez en su juego durante la primera mitad. El equipo anfitrión, además atravesado por la polémica habilitación de Folarin Balogun (quien pudo jugar luego de que la FIFA dejara sin efecto la suspensión que debía cumplir tras su expulsión frente a Bosnia), tuvo dificultades para generar asociaciones ofensivas y avanzar con peligro.
Estados Unidos vs Bélgica
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El empate estadounidense duró apenas dos minutos
Cuando Bélgica parecía tener el partido controlado, Estados Unidos encontró una oportunidad para volver al encuentro. A los 30 minutos, Malik Tillman ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y terminó descolocando al arquero belga para establecer el 1-1.
Sin embargo, la igualdad no modificó el desarrollo del partido. Apenas dos minutos después, Bélgica volvió a ponerse en ventaja.
Tras un desborde por la izquierda y un centro preciso al área, De Ketelaere apareció nuevamente con un cabezazo por encima de la defensa estadounidense para marcar el 2-1 y completar su doblete.
Estados Unidos intentó reaccionar, pero Bélgica encontró espacios
En el segundo tiempo, Pochettino movió piezas y buscó un equipo más ofensivo. Estados Unidos adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos, pero esa postura también dejó espacios que Bélgica supo aprovechar para atacar de contragolpe.
El golpe definitivo llegó a los 11 minutos del complemento. En una salida desafortunada, el arquero estadounidense Matt Freese abandonó el área y perdió la pelota, situación que aprovechó Hans Vanaken para recuperar el balón y definir con un remate de media distancia para sellar el 3-1.
Bélgica avanza con autoridad
Con la ventaja consolidada, Bélgica manejó los tiempos del encuentro y sostuvo la diferencia hasta el final. Estados Unidos buscó una reacción empujado por su gente, pero no consiguió romper una defensa europea que mostró firmeza.
El equipo belga se llevó una clasificación contundente y confirmó sus credenciales en el Mundial 2026, mientras que el anfitrión quedó eliminado luego de un partido en el que nunca pudo imponer su ritmo.
Minuto a minuto y estadísticas Estados Unidos vs Bélgica