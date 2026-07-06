Bélgica goleó a Estados Unidos y avanzó con autoridad a los cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica dio un golpe de autoridad en Seattle y eliminó al anfitrión y organizador Estados Unidos del Mundial 2026 tras imponerse por 4 a 1 en los octavos de final . Con una actuación dominante desde el comienzo, el conjunto europeo controló el desarrollo del partido, aprovechó sus oportunidades y se convirtió en uno de los ocho mejores equipos de la competencia.

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Charles De Ketelaere fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles, mientras que Hans Vanaken y Lukaku completó la goleada en el segundo tiempo. Para el seleccionado local descontó Malik Tillman, aunque la reacción no alcanzó para cambiar la historia.

Desde el primer minuto, Bélgica mostró una clara superioridad en el manejo de la pelota y en la ocupación de los espacios. Con Raskin como eje del mediocampo y De Ketelaere como principal referencia ofensiva, los europeos lograron llevar el partido al terreno que más les convenía.

El cuestionado Folarin Balogun junto al entrenador Mauricio Pochettino durante la derrota de Estados Unidos ante Bélgica, por 4 a 1.

¡QUÉ PARTIDAZO! Luego del empate de Tillman, Bélgica llegó al 2-1 gracias al centro de Trossard y el doblete de De Ketelaere. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/R85c8hyy9F

PUSO CIFRAS DEFINITIVAS: GOLAZO DE LUKAKU PARA EL 4-1 DE BÉLGICA A ESTADOS UNIDOS EN LOS OCTAVOS DE FINAL. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rgmYMnXrxL

El histórico goleador de Bélgica, Romelu Lukaku festeja su gol frente a Estados Unidos.

El primer golpe llegó rápidamente. A los 8 minutos, Raskin encontró a De Ketelaere dentro del área y el atacante definió con precisión para abrir el marcador ante una defensa estadounidense que quedó expuesta.

Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, nunca logró encontrar fluidez en su ju ego durante la primera mitad. El equipo anfitrión, además atravesado por la polémica habilitación de Folarin Balogun (quien pudo jugar luego de que la FIFA dejara sin efecto la suspensión que debía cumplir tras su expulsión frente a Bosnia), tuvo dificultades para generar asociaciones ofensivas y avanzar con peligro.

¡¡¡TREMENDO ERROR DE FREESE Y GOL DE VANAKEN PARA EL 3-1 DE BÉLGICA A ESTADOS UNIDOS!!! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Hi6C94RCyA

Estados Unidos vs Bélgica EFE

DE UNA FALTA CONTRA BALOGUN LLEGÓ EL TIRO LIBRE Y EL GOL DE ESTADOS UNIDOS: Tillman remató, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-1 ante Bélgica.



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El empate estadounidense duró apenas dos minutos

Cuando Bélgica parecía tener el partido controlado, Estados Unidos encontró una oportunidad para volver al encuentro. A los 30 minutos, Malik Tillman ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y terminó descolocando al arquero belga para establecer el 1-1.

Sin embargo, la igualdad no modificó el desarrollo del partido. Apenas dos minutos después, Bélgica volvió a ponerse en ventaja.

Tras un desborde por la izquierda y un centro preciso al área, De Ketelaere apareció nuevamente con un cabezazo por encima de la defensa estadounidense para marcar el 2-1 y completar su doblete.

¡BÉLGICA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 9', De Ketelaere marcó el 1-0 ante Estados Unidos. pic.twitter.com/8pg386ieTm — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Estados Unidos intentó reaccionar, pero Bélgica encontró espacios

En el segundo tiempo, Pochettino movió piezas y buscó un equipo más ofensivo. Estados Unidos adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos, pero esa postura también dejó espacios que Bélgica supo aprovechar para atacar de contragolpe.

El golpe definitivo llegó a los 11 minutos del complemento. En una salida desafortunada, el arquero estadounidense Matt Freese abandonó el área y perdió la pelota, situación que aprovechó Hans Vanaken para recuperar el balón y definir con un remate de media distancia para sellar el 3-1.

Bélgica avanza con autoridad

Con la ventaja consolidada, Bélgica manejó los tiempos del encuentro y sostuvo la diferencia hasta el final. Estados Unidos buscó una reacción empujado por su gente, pero no consiguió romper una defensa europea que mostró firmeza.

El equipo belga se llevó una clasificación contundente y confirmó sus credenciales en el Mundial 2026, mientras que el anfitrión quedó eliminado luego de un partido en el que nunca pudo imponer su ritmo.

Minuto a minuto y estadísticas Estados Unidos vs Bélgica