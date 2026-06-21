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Bélgica e Irán empatan sin goles en California al comenzar el complemento

Se juega en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Empezaron los segundos 45 minutos.

Mundial 2026. Mehdi Taremi capitán de Irán&nbsp; y Alexis Saelemaekers de Bélgica en acción durante un partido de la Copa del Mundo de la 2026&nbsp;
Mundial 2026. Nathan Ngoy de Bélgica y Mehdi Taremi de Irán en una acción del partido correspondiente al&nbsp; Grupo G que se disputó en Los Ángeles&nbsp;
Bélgica e Irán chocan en su segundo juego del Mundial 2026
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El debut de ambos no fue el mejor, debiendo conformarse con magros empates ante Nueva Zelanda y Egipto. Por eso, las fichas están puestas en abrochar el triunfo que les permita soñar con clasificar a los duelos de eliminación directa. Se espera un duelo parejo, entre elencos con objetivos semejantes pero características de juego complementarias.

locos rojos
Mundial 2026. Maxim De Cuyper de B&eacute;lgica y Ali Nemati de Ir&aacute;n en un pasaje del partido entre las selecciones belga e Iran&iacute; correspondiente al Grupo G&nbsp;

Mundial 2026. Maxim De Cuyper de Bélgica y Ali Nemati de Irán en un pasaje del partido entre las selecciones belga e Iraní correspondiente al Grupo G

Bélgica tiene en sus filas a nombres de mucho peso, que son el eje de un andamiaje colectivo que busca darle sentido al manejo de la pelota. Sin embargo, por momentos le faltó peso ofensivo para concretar las insinuaciones generadas. Ante este panorama, y cuando todo parecía perdido, la aparición goleadora de Romelu Lukaku salvó la tarde.

Del otro lado está Irán, un elenco que hace de la pelea en cada sector del campo un culto. Intenta mantenerse compacto y lastimar con transiciones rápidas, aunque a veces le falta disciplina y talento para llevarlo a cabo. A pesar de sus problemas, se las ingenió para hacer un gran partido ante Nueva Zelanda.

Fuera de la cancha, el equipo de Medio Oriente sufre las consecuencias de un trato desigual por parte del país organizador. No puede dormir en territorio de Estados Unidos, por lo que el mismo día de su presentación debe viajar desde Tijuana, México. Así, el cansancio es un factor fundamental.

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Mohammad Mohebi de Ir&aacute;n y Nathan Ngoy de B&eacute;lgica se dicen cosas durante el partido de su grupo, que se jug&oacute; en California.

Mohammad Mohebi de Irán y Nathan Ngoy de Bélgica se dicen cosas durante el partido de su grupo, que se jugó en California.

Minuto a minuto y estadísticas de Bélgica - Irán:

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