Atlético Club San Martín se presenta en La Guarida ante Juventud Unida: hora, TV, formaciones

El Chacarero arranca su camino en el Torneo Federal A ante el Ariazul de San Luis. Será este viernes 21.30 horas, con arbitraje de Rodrigo Rivero.

Después de un importante tiempo sin jugar (desde la finalización del torneo 2025 en el mes de octubre), el Atlético Club San Martín se presenta ante su gente para dar comienzo a la temporada 2026 del Torneo Federal A. Será ante Juventud Unida Universitario de San Luis.

El Chacarero se preparó a conciencia durante el verano, con la mente puesta en atravesar un año más tranquilo que los tres anteriores. Mantuvo al entrenador Christian Corrales, aseguró la continuidad de una base del plantel, y presentó refuerzos en todos los puestos. Así, diagramó un grupo que ilusiona al público.

Los objetivos para este camino que arranca son claros: meterse en Zona Campeonato y pelear por ingresar a la Copa Argentina 2027. Por el Este no se habla de ascenso, pero no por falta de confianza o ganas. La idea de la institución es ir paso a paso, sin ponerse una meta gigante que le sume aún más presión a un equipo que siempre es empujado por su historia.

Atlético Club San Martín - Juventud Unida Atlético Club San Martín - Juventud Unida, por el Federal A Prensa ACSM / Emanuel Videla Desde lo futbolístico, el entrenador todavía se debate para armar el once inicial teniendo en cuenta las habilitaciones de algunos refuerzos y las variantes que fue probando durante la semana. Lo que se sabe, es que será la primera presentación de los dos refuerzos de peso: el arquero Leonardo "Calidad" Rodríguez, y el goleador Ricardo Dichara.

Enfrente estará Juventud Unida de San Luis, que cuenta con técnico mendocino Hernán Vázquez. Con pasado en el Albirrojo, y una vida en el Departamento de la Zona Este, se convirtió en un verdugo permanente del León en los últimos tiempos. A lo largo de los cuatro enfrentamientos ante el club que lo vio nacer, Vázquez ha sumado tres triunfos y un empate.