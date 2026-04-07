¡Atento Gimnasia! Vélez ganó en Copa Argentina y podría jugar con El Lobo

En uno de los partidos correspondientes a los 32 avos de la Copa Argentina de Fútbol, el club Vélez Sársfield se impuso a su similar de Armenio, por 4 a 1. Los goles de la "V" azul fueron anotados por Tobías Andrada en dos ocasiones, Aaron Quiros, y Dilan Godoy.

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El equipo de "Guillermo" tendrá que esperar por el vencedor de la pulseada entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta.

El elenco del Fortín salió decidido a acorralar a su rival desde el primer minuto, pero del otro lado se encontró con un equipo paciente que apostaba a un juego lento y cortado.

Pese a las búsquedas con toques, no aparecían los espacios para el conjunto dirigido por los Mellizos. Sin embargo, una pelota parada le trajo la solución. Un centro de Matías Pellegrini encontró la cabeza de Aaron Quirós y a los 13' llegó la apertura del marcador.

Vélez no se relajó después del 1-0 y el trámite mantenía las mismas condiciones. Un equipo replegado y otro intentando acumular pases para encontrar huecos. A los 31' Manuel Lanzini llegó al fondo, tiró el centro atrás y apareció Tobías Andrada para estirar la ventaja y darle tranquilidad al Fortín.

En el cierre del primer tiempo, Lanzini condujo el ataque rápido del Fortín y dejó a Dilan Godoy cara a cara con el arquero. El juvenil la picó y puso el 3-0 con mucha calidad.

En el inicio del segundo tiempo tuvo dos acercamientos peligrosos Armenio. Jonathan Herrera desperdició un mano a mano a los 3' y a los 8' el árbitro anuló el descuento por un rebote en la mano de Mauro Dávila. A Vélez le costó volver a meterse en partido.

A los 23', otra vez Tobías Andrada fue el encargado de estirar la ventaja para Vélez, pero rápidamente fue Mauro Dávila el que descontó para el Tricolor con un anticipo tras un córner.

Cada intento de Armenio generaba peligro en su propio área y esto se multiplicó con los cambios. Los jugadores "fescos" del equipo de Liniers se encontraron con espacios y el quinto gol parecía estar a punto de llegar.

En los 16vos. de final, Vélez se medirá con el ganador del choque que protagonizarán Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. Por ese mismo sector del cuadro, Racing asoma como posible hipotético rival en octavos.