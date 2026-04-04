Ezequiel Muñoz lideró la reacción de Gimnasia con gol, carácter y optimismo

El defensor del Lobo marcó un gol clave y fue fundamental en defensa en la victoria 3 a 2 ante Vélez. Destacó la actitud del equipo y se ilusiona con pelear más arriba.

El central del Lobo se elevó por encima de la defensa de Vélez y, con un cabezazo impecable, marcó un gol clave que impulsó la remontada mensana.

Sin dudas, es uno de los jugadores más regulares de Gimnasia y, en el triunfazo frente a Vélez, su figura volvió a ser determinante. No solo convirtió el gol del descuento antes del cierre del primer tiempo, sino que también respondió en defensa con intervenciones clave cuando el equipo atravesaba su peor momento en el arranque del partido.

Ezequiel Muñoz se mostró optimista tras la victoria y destacó la reacción del equipo, que logró revertir un 0 - 2 para imponerse 3 a 2 ante el Fortín.

Sobre lo que significa este triunfo, el defensor fue claro: “Sirve para seguir creciendo, seguir soñando y pensar en meternos entre los primeros ocho. Creo que cualquier jugador, más allá de tener los pies sobre la tierra, siempre tiene que creer que puede dar más. No hay que pensar solo en la zona caliente, porque estamos a tres puntos de los ocho. Hoy demostramos que tenemos con qué competir”.

Gimnasia y Esgrima vs Vélez Agustín Módica festeja el golazo del empate, duelo en el que el Lobo le dio vuelta el partido a Vélez y se impuso 3 a 2. Ramiro Gómez Mucho carácter para revertir la historia En relación con la reacción del equipo tras un inicio adverso, remarcó: “El comienzo fue difícil, pero lo más valorable es la reacción. Fue impresionante el carácter que mostró el equipo para dar vuelta este partido ante un rival con mucha jerarquía, que hace tiempo juega junto y que está puntero. Esto tiene que ser un envión mental para saber que podemos”, aseguró el jugador.

Además, explicó qué cambió luego de esos primeros minutos complicados: “Sabíamos que teníamos que acomodarnos, porque estos equipos te lo hacen pagar. No es lo mismo estar 3-0 o 4-0 abajo que 2-0. Con un gol nos podíamos meter en partido, y así fue: con la pelota parada nos fuimos al descanso 2-1. En el segundo tiempo salimos a correr, a presionar y a ser protagonistas. Eso es lo que demostramos como grupo, más allá de los cambios que hizo Darío, que dieron resultado”, sostuvo el defensor.

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional El mendocino, Nacho Sabatini fue el artífice del gol del triunfo, al forzar el error de Mammana, que terminó convirtiendo en contra. Ramiro Gómez / Los Andes La intensidad la clave de la recuperación También se refirió a una de las críticas recurrentes en partidos anteriores, donde el equipo no lograba sostener el rendimiento: “Hoy fue al revés. Los primeros 20 minutos del primer tiempo fueron difíciles, pero el segundo tiempo fue todo nuestro. Es más mental que físico: los partidos duran 90 minutos y tenemos que jugarlos con la misma intensidad y mentalidad”. Sobre la llegada de Darío Franco, destacó su impronta: “Se nota que es un entrenador aguerrido, con mucho carácter. Íbamos perdiendo y arriesgó: metió jugadores que nos dieron aire y en el mano a mano hicieron la diferencia. Por eso nos llevamos los tres puntos”. Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional El estadio Víctor Legrotaglie lució colmadísimo. Los hinchas armaron una fiesta tras el triunfazo del Lobo frente a Vélez. Ramiro Gómez / Los Andes Volver al triunfo y el camino a seguir Después de siete fechas sin ganar, el regreso al triunfo también tiene un valor especial: “Siempre es lindo festejar, pero no hay que conformarse. Hay que seguir mejorando porque en Primera División cualquier partido es difícil”. Finalmente, dejó en claro que el resultado puede ser un impulso, pero sin perder el foco: “Sumamos tres puntos que nos alivian y nos dan un envión, pero sabemos que todavía no logramos nada. Nuestro objetivo es mantener la categoría, aunque estamos a tres puntos del grupo de los ocho. ¿Por qué no aspirar a otras cosas?”, manifestó Muñoz. Sobre su gol, que metió al equipo nuevamente en partido, cerró: “No lo festejé porque estábamos 2-1, pero sirvió para irnos al entretiempo de otra manera”, expresó humildemente. En una tarde y partido donde todo parecía cuesta arriba, el Lobo encontró en Muñoz el impulso necesario para cambiar la historia y encaminar al conjunto mensana a una victoria que alimenta la ilusión.