17 de octubre de 2025 - 21:36

Arranca el Torneo Regional Federal Amateur para los mendocinos

Se larga la cuarta categoría del fútbol argentino, que otorgará un ascenso al Torneo Federal A 2026.

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Por Emanuel Cenci
Los que tendrán el privilegio de dar el puntapié inicial serán Fundación Amigos del Deporte y Atlético Argentino, que se enfrentarán en el estadio del Cóndor este sábado a las 11 horas. A las 17 horas será el turno de dos sureños: Ferro de Alvear y Huracán de San Rafael.

El domingo será el plato fuerte, con 5 duelos de alto voltaje. En el Sur se medirán Vialidad Nacional y Pacífico de Alvear desde las 16, Rincón del Atuel y Deportivo Malargüe a partir de las 16.30 horas, y Sportivo Pedal con Villa Atuel a las 20.

Además, desde las 16 horas también se medirán Eugenio Bustos y El Sport Club San Carlos, y Arenas Raffo con La Dormida, en el choque de elencos pertenecientes a la Liga Rivadaviense de Fútbol. El que tendrá que aguardar una semana más es Volantes Unidos, que tendrá jornada libre y recién debutará en la segunda jornada.

Programación de la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur:

Sábado:

  • Fundación Amigos del Deporte – Argentino / 11 horas
  • Ferro de General Alvear - Huracán de San Rafael / 17 horas

Domingo:

  • Arenas Raffo - La Dormida / 16 horas
  • Eugenio Bustos – San Carlos / 16 horas
  • Vialidad Nacional – Pacífico de General Alvear / 16 horas
  • Rincón del Atuel - Deportivo Malargüe / 16.30 horas
  • Pedal - Villa Atuel / 20 horas
