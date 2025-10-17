Arranca el Torneo Regional Federal Amateur para los mendocinos

Se larga la cuarta categoría del fútbol argentino, que otorgará un ascenso al Torneo Federal A 2026.

Después de casi un año de espera, comienza el Torneo Regional Federal Amateur. Se trata de la categoría más numerosa y difícil del fútbol argentino, que cuenta con una gran cantidad de elencos mendocinos que pelearán por un ascenso al Torneo Federal A 2026.

El fútbol de Mendoza pone primera en la competencia donde más equipos lo representan. El cuarto escalón de la AFA animará el fin de semana con 7 partidazos. Propuestas para todos los gustos y regiones.

Los que tendrán el privilegio de dar el puntapié inicial serán Fundación Amigos del Deporte y Atlético Argentino, que se enfrentarán en el estadio del Cóndor este sábado a las 11 horas. A las 17 horas será el turno de dos sureños: Ferro de Alvear y Huracán de San Rafael.

Torneo Regional Federal Amateur El Torneo Regional Federal Amateur tiene todo listo para comenzar El domingo será el plato fuerte, con 5 duelos de alto voltaje. En el Sur se medirán Vialidad Nacional y Pacífico de Alvear desde las 16, Rincón del Atuel y Deportivo Malargüe a partir de las 16.30 horas, y Sportivo Pedal con Villa Atuel a las 20.

Además, desde las 16 horas también se medirán Eugenio Bustos y El Sport Club San Carlos, y Arenas Raffo con La Dormida, en el choque de elencos pertenecientes a la Liga Rivadaviense de Fútbol. El que tendrá que aguardar una semana más es Volantes Unidos, que tendrá jornada libre y recién debutará en la segunda jornada.