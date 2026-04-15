Ante la lesión de Agustín Marchesín, Boca podrá incorporar a otro arquero

El Xeneize tiene la chance de reemplazar a su portero titular, que se rompió los ligamentos cruzados en el duelo de Copa Libertadores.

Boca recibió este miércoles la mala noticia de que su arquero titular, Agustín Marchesín, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que estará varios meses alejado de las canchas. Tras esa mala noticia, se conoció que el club podrá contratar un reemplazante.

En este contexto, uno de los principales interrogantes cubrió al mundo Boca fue si el Xeneize podía incorporar o no a un nuevo arquero para los partidos que le restan disputar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca puede sumar a otro arquero por la lesión de Marchesín: elfutboleslomejor2021_475280512_18030410207564560_5775243096480226206_n.webp Agustín Marchesín, arquero de Boca Juniors

Según trascendió, puede contratar a otro arquero para la Copa, por lo que no está obligado a jugar solo con los suplentes actuales (como Leandro Brey). Si el Consejo de Fútbol decide que necesita experiencia para lo que queda de la fase de grupos y los posibles octavos de final, el reglamento de la Conmebol lo ampara totalmente, siempre que cumpla con la presentación de los estudios médicos de Marchesín ante la sede en Luque, Paraguay.

Según el reglamento, la sustitución de un arquero por lesión grave se puede realizar en cualquier fase del torneo (desde fase de grupos hasta la final) y se debe realizar hasta 24 horas antes del siguiente partido para que pueda ser de la partida. El nuevo arquero deberá utilizar el mismo número de camiseta que el jugador sustituido (en este caso, el que usaba Marchesín).