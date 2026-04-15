15 de abril de 2026 - 19:52

Ante la lesión de Agustín Marchesín, Boca podrá incorporar a otro arquero

El Xeneize tiene la chance de reemplazar a su portero titular, que se rompió los ligamentos cruzados en el duelo de Copa Libertadores.

Tras la lesión de Marchesín, Boca puede contratar a otro arquero para la Copa

Tras la lesión de Marchesín, Boca puede contratar a otro arquero para la Copa

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca recibió este miércoles la mala noticia de que su arquero titular, Agustín Marchesín, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que estará varios meses alejado de las canchas. Tras esa mala noticia, se conoció que el club podrá contratar un reemplazante.

Leé además

El cruce viral entre un periodista y una hincha de Boca que terminó en match

El inesperado cruce entre un periodista y una hincha de Boca que terminó en "match"
El dolor de Agustín Marchesín tras salir lesionado del duelo Boca vs Barcelona de Guayaquil.

Se confirmó el grado de lesión de Agustín Marchesín en Boca

En este contexto, uno de los principales interrogantes cubrió al mundo Boca fue si el Xeneize podía incorporar o no a un nuevo arquero para los partidos que le restan disputar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca puede sumar a otro arquero por la lesión de Marchesín:

elfutboleslomejor2021_475280512_18030410207564560_5775243096480226206_n.webp
Agust&iacute;n Marches&iacute;n, arquero de Boca Juniors

Agustín Marchesín, arquero de Boca Juniors

Según trascendió, puede contratar a otro arquero para la Copa, por lo que no está obligado a jugar solo con los suplentes actuales (como Leandro Brey). Si el Consejo de Fútbol decide que necesita experiencia para lo que queda de la fase de grupos y los posibles octavos de final, el reglamento de la Conmebol lo ampara totalmente, siempre que cumpla con la presentación de los estudios médicos de Marchesín ante la sede en Luque, Paraguay.

Según el reglamento, la sustitución de un arquero por lesión grave se puede realizar en cualquier fase del torneo (desde fase de grupos hasta la final) y se debe realizar hasta 24 horas antes del siguiente partido para que pueda ser de la partida. El nuevo arquero deberá utilizar el mismo número de camiseta que el jugador sustituido (en este caso, el que usaba Marchesín).

Entonces, para la Copa Libertadores, Boca puede contratar a un arquero de otro club incluso si jugó la fase previa de la Copa, aunque hay restricciones si ya jugó fase de grupos para otro equipo en la misma edición, según el manual de competición vigente.

Para el Torneo Apertura de la Liga Profesional, al ser una lesión que demanda más de 4 meses de recuperación, la AFA suele otorgar un cupo extra, lo cual le permitiría al Xeneize fichar un arquero para el campeonato.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una vez más, Leandro Paredes fue figura en Boca, que llega en alza al Superclásico.

Sin perder de vista el Superclásico, Boca pisó fuerte como local en la Copa Libertadores

Darío Herrera dirigió varios Superclásicos, y sumará uno más este domingo. 

Se definió al árbitro mundialista que dirigirá River - Boca el próximo domingo

El jugador Miguel Merentiel de Boca júniors

Boca espera por Barcelona de Guayaquil pero la duda es el oriental Merentiel

Boca - Independiente de Avellaneda, por la Liga Profesional

Boca e Independiente de Avellaneda igualaron en un clásico caliente