Amnistía para todos: la decisión de AFA antes del comienzo del Torneo Apertura

A horas del inicio del Torneo Apertura 2026 , la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) confirmó oficialmente una decisión largamente anticipada en el ambiente: habrá amnistía general para todas las sanciones disciplinarias pendientes de la temporada 2025 . La medida permite que jugadores, integrantes de cuerpos técnicos y dirigentes sancionados queden automáticamente habilitados para competir desde la primera fecha del nuevo certamen.

La resolución fue publicada este jueves en el Boletín Oficial del Tribunal de Disciplina N.º 6818 , y tiene impacto inmediato en todas las competencias organizadas por la AFA, incluido el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

En el documento difundido por el Tribunal de Disciplina , la AFA informó textualmente:

“ IMPLEMENTAR la Amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo, relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores, jugadores y miembros de cuerpos técnicos , correspondientes a los certámenes de la temporada 2025”, expresa el comunicado de AFA.

Además, aclaró el alcance total de la medida: “ TENER POR CUMPLIDAS, desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Tribunal, las sanciones alcanzadas por la Amnistía, en cuanto se encontraren pendientes de cumplimiento a dicha fecha, para todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina ”.

De esta manera, todas las suspensiones vigentes quedaron automáticamente anuladas.

Estudiantes de La Plata, uno de los casos más resonantes

Entre los beneficiados por la amnistía aparecen los futbolistas de Estudiantes de La Plata, sancionados tras el episodio ocurrido en los octavos de final del último torneo, cuando el plantel se negó a realizar el pasillo de campeón a Rosario Central, en desacuerdo con la designación del Canalla como ganador de la tabla anual.

Los jugadores alcanzados por aquella sanción fueron:

Fernando Muslera

Román Gómez

Santiago Núñez

Tiago Palacios

Facundo Farías

Leandro González Pírez

Santiago Arzamendia

Edwin Cetré

Lucas Piovi

Cristian Medina

Mikel Amondarain

Todos habían sido sancionados por infringir el artículo 12 del Código Disciplinario, que contempla conductas ofensivas y violaciones a los principios del juego limpio.

Estudiantes de La Plata. Fallo a Estudiantes por el Pasillo Gate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026. Gentileza.

También quedó sin efecto la sanción a Juan Sebastián Verón

La amnistía incluye además la sanción impuesta a Juan Sebastián Verón, quien había sido suspendido en su rol dirigencial. Asimismo, quedó sin efecto la medida accesoria que le impedía a Santiago Núñez, capitán de Estudiantes, ejercer su función como líder del equipo por tres meses.

En el plano económico, la resolución no modifica la multa aplicada al club platense, que había sido castigado con una sanción equivalente a 4.000 entradas por el episodio del pasillo.