Corrupción en AFA: cambian al juez que investiga la causa de la mansión en Pilar vinculada a Toviggino

La investigación por la millonaria mansión de Pilar , vinculada al entorno de Pablo Toviggino , tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), cambió de manos tras una resolución de la Cámara Federal de San Martín.

El tribunal decidió este martes que la causa deje el juzgado en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Marcelo Aguinsky, y sea remitida al Juzgado Federal de Campana , bajo la tutela del juez Adrián González Charvay .

La decisión, firmada por el juez de Cámara Alberto Lugones, se fundamentó principalmente en que la propiedad objeto del litigio se encuentra en la localidad de Villa Rosa , cuya jurisdicción corresponde a Campana. Lugones invocó la "garantía del juez natural" , sosteniendo que la investigación de los hechos debe ventilarse en el territorio donde habrían ocurrido.

El traslado del expediente surge tras un conflicto de competencia entre ambos magistrados. Mientras que el juez González Charvay reclamaba la causa argumentando que el núcleo del presunto lavado de activos ocurrió en Pilar, el juez Aguinsky se oponía al traspaso.

Aguinsky sostenía que el foco de la investigación no era solo la propiedad, sino la AFA , bajo la hipótesis de que el dinero utilizado provendría de una administración fraudulenta contra la entidad deportiva, que históricamente ha tenido su sede en la calle Viamonte, en la Capital Federal.

Sin embargo, la Cámara desestimó este argumento al señalar un dato clave: desde el 15 de noviembre de 2024, la AFA inscribió formalmente su cambio de jurisdicción a un domicilio en la localidad de Pilar.

En el centro de la escena se encuentran Luciano Pantano (monotributista) y su madre, Ana Lucía Conte (jubilada), quienes figuran como propietarios de la finca a través de la sociedad Real Central SRL. Aunque declararon haber adquirido el inmueble en mayo de 2024 por 1,8 millones de dólares, una pericia oficial tasó la propiedad en aproximadamente 17 millones de dólares.

El predio en cuestión no solo destaca por su valor, sino por sus instalaciones de lujo, que incluirían un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto, autos de colección e instalaciones deportivas múltiples.

autos de alta gama allanamiento tapia mansión pilar Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

La justicia investiga si los Pantano actuaron como pantallas o testaferros de Toviggino. Entre las pruebas analizadas figuran registros de invitados habituales a la mansión, donde aparece el nombre de Máximo Toviggino, hijo del dirigente, y el uso de tarjetas de crédito corporativas de la AFA para pagar consumos relacionados con los vehículos y la quinta.

Con esta resolución, González Charvay se convierte en el tercer juez en intervenir en el caso, luego de que la denuncia originalmente impulsada por la Coalición Cívica pasara por las manos de Daniel Rafecas y Marcelo Aguinsky. Se espera que el magistrado de Campana retome la actividad el próximo lunes, tras finalizar su licencia por la feria judicial.