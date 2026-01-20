Ariel Vallejo publicó frases de Perón y despertó especulaciones en la causa por lavado que salpica a la AFA

Las publicaciones realizadas desde el celular de Ariel Vallejo despertaron especulaciones sobre posibles tensiones internas. Mientras, la Justicia avanza en una de las investigaciones financieras más resonantes vinculadas al fútbol.

El titular de la financiera Sur Finanzas, Ariel Vallejo, junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), "Chiqui" Tapia.

El titular de la financiera Sur Finanzas, Ariel Vallejo, quedó nuevamente en el centro de la escena luego de publicar dos imágenes sugestivas en su estado de WhatsApp, en un contexto marcado por la causa judicial en la que se investiga un presunto entramado de lavado de dinero que también alcanza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a distintos clubes del fútbol argentino.

Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, las publicaciones fueron realizadas desde un teléfono atribuido a Vallejo. La primera imagen incluía una frase atribuida al expresidente Juan Domingo Perón: “Al amigo todo, al enemigo ni justicia… J.D.P. Junio 73”.

La segunda, también de fuerte contenido político, señalaba: “En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres”.

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a "Chiqui" Tapia. El financista Ariel Vallejo junto a "Chiqui" Tapia. Archivo Las publicaciones generaron distintas interpretaciones y fueron leídas como un mensaje indirecto, posiblemente dirigido a personas de su entorno, en un momento clave de la investigación judicial. En ese marco, no se descarta que Vallejo pueda sentirse traicionado o en conflicto con alguien vinculado al caso.

Sur Finanzas, empresa fundada en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogué, es investigada por la Justicia por haber movido presuntamente más de $72.342 millones mediante 74 empresas consideradas ficticias. La causa derivó en 19 allanamientos simultáneos realizados en domicilios particulares, oficinas comerciales y en la propia sede del club Banfield.