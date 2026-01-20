AFA confirmó los árbitros y la TV para el comienzo de la Liga Profesional

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó los equipos arbitrales para el arranque del torneo local.

AFA ya tiene a los árbitros para la fecha 1

A través de su página oficial, la Asociación del Fútbol Argentino- AFA- confirmó los árbitros que impartirán justicia en el comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Además, se conoció que señal de TV transmitirá a cada equipo en el debut.

Están los árbitros para el comienzo del Apertura: Boca - River Leandro Paredes, el árbitro designado Nicolás Ramírez, el presidente de AFA, Claudio Tapia y Juan Fernando Quintero, en la previa del Superclásico. Gentileza Respecto a los dos más grandes del fútbol local, River Plate debutará el próximo sábado a las 17 horas en el estadio Claudio Chiqui Tapia, ante Barracas Central. El encargo de dirigir ese encuentro es Nicolás Ramírez, que arbitró la final de la última Copa Argentina. Mientras tanto, Boca Juniors jugará el domingo en La Bombonera ante Deportivo Riestra, con Sebastián Zunino como juez.

Los mendocinos también están confirmados. Gimnasia visitará el jueves a las 22.15 hs a Central Córdoba de Santiago del Estero con la mirada atenta de Hernán Mastrángelo, e Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a Atlético Tucumán el viernes a las 22.15hs, con Bryan Ferreyra como árbitro.

Así, la primera jornada ya tiene todo listo para largarse. El Torneo Apertura de la Liga Profesional ofrecerá una amplia variedad de encuentros durante todo el fin de semana, y promete ser apasionante.

La Fecha 1 de la Liga Profesional: Jueves 22 de enero