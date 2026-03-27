Afuera: Nación sancionó a los 10 hinchas de Godoy Cruz tras los incidentes ante Deportivo Madryn

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos en todo el país para diez hinchas de Godoy Cruz que estuvieron involucradas en hechos de violencia ocurridos durante el partido frente Deportivo Madryn el pasado 1 de marzo.

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La medida, oficializada a través de la Resolución 266/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece una restricción de concurrencia administrativa por el plazo de 24 meses. Según el informe remitido por la Policía de Mendoza, los implicados protagonizaron incidentes que incluyeron daños y alteraciones del orden público dentro del estadio.

A partir de esa actuación, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio evaluó el caso y resolvió aplicar la prohibición de acceso a cualquier evento deportivo en el territorio nacional, en línea con las herramientas previstas en la normativa vigente para prevenir la violencia en el fútbol.

Uno de los casos presenta un agravante adicional. Se trata de Iván Nahuel González, quien fue detenido durante el operativo de seguridad tras ser encontrado con un proyectil calibre 9 milímetros en su poder .

Por este hecho, fue procesado por infracción al artículo 54 de la Ley 9.099, con intervención de la Justicia contravencional de Mendoza. En su caso, además, se había solicitado una restricción específica de 18 meses.

La sanción también alcanza a Oscar Raúl Jurado, Roberto Quiroga, Diego Gabriel Sintas, Leonardo Ariel Olguín, José María Moris, Fausto Martín Quiroga, Luciano Miguel Maldonado, Ignacio Rafael Leguiza y Jonathan Benjamín Negrete, señalados como responsables de los disturbios registrados el pasado 1 de marzo, durante el encuentro entre el "Tomba" y Deportivo Madryn, por el torneo de la Primera Nacional.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional indicaron que la medida se enmarca en el programa Tribuna Segura, que permite identificar y restringir el acceso a personas consideradas de riesgo en eventos masivos. El objetivo es prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar condiciones de seguridad en los espectáculos deportivos.

Los hechos, que tomaron trascendencia pública a través de imágenes difundidas en medios y redes sociales, reactivaron la intervención de las autoridades nacionales en coordinación con la provincia. En ese sentido, la resolución remarca la necesidad de “neutralizar e impedir la presencia” de personas que puedan alterar el normal desarrollo de los encuentros.

La prohibición comenzó a regir desde su dictado y tendrá alcance en todos los estadios del país, independientemente de la categoría o competencia en disputa.

La resolución