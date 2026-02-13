13 de febrero de 2026 - 14:52

Adiós a una leyenda: falleció Rudy Parra, referente del montañismo mendocino

Hombre de montaña y dirigente de entidades deportivas fueron algunas facetas de Luis Alberto “Rudy” Parra, fallecido a los 79 años.

Hombre de montaña y dirigente de entidades deportivas fueron algunas facetas de Luis Alberto “Rudy” Parra, fallecido los 79 años.

Hombre de montaña y dirigente de entidades deportivas fueron algunas facetas de Luis Alberto “Rudy” Parra, fallecido los 79 años.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

Luis Alberto “Rudy” Parra, fallecido ayer, fue un dinámico hombre de montaña que hizo cumbres y también gestionó servicios para escaladores, principalmente extranjeros, desde la base de operaciones creada por el, en el paraje Los Puquios, cerca de Puente del Inca.

Leé además

Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

En Alta Montaña, una camioneta volcó en Ruta 7 a la altura de Horcones

Por Redacción Policiales
reabrieron el paso cristo redentor tras aludes en alta montana

Reabrieron el paso Cristo Redentor tras aludes en Alta Montaña

Por Redacción Sociedad

Apoyado por el mencionado militar ingresó a la Policía de Mendoza siendo muy joven, alcanzando la condición de jefe de la sección Andinismo de la repartición y miembro de la patrulla de rescate.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 14.43.01

La trayectoria de Rudy Parra, referente del montañismo mendocino

En la vasta historia del coloso de América se cuenta su participación, junto a Ignacio “Nacho” Medina”, uno de sus grandes amigos, en la primera transmisión policial desde la cumbre de la montaña un 28 de enero de 1978, que salió en directo por LV 10 y simultáneamente por radio Rivadavia de Buenos Aires.

Integró el Club Mendoza de Regatas, entidad de la cual llegó a ser vicepresidente.

Sus ascensos a diversas cumbres del Cordón del Plata y al Centinela de Piedra, no le impedían recordar que el inicio en el montañismo estuvo dentro de la rama andinismo del Club Andes Talleres.

Con el hace años desparecido Alfredo “Tito” Magnani escribió un didáctico manual sobre la máxima elevación de América, titulado “Aconcagua Argentina”, con prólogo de otro de sus grandes compañeros de montaña, Ulises Sila Vitale.

A lo largo de su trayectoria, recibió reconocimientos por sus ascensos y rescates, como el Cóndor Dorado Honoris Causa.

Los restos del escalador fueron despedidos ayer en una casa de velatorios de San José, donde dieron su presente numerosos amigos y conocidos, además de sus familiares directos, entre ellos su hija Patricia Parra.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cortes de agua en Mendoza tras una crecida en Alta Montaña que afectó la turbidez: qué zonas afecta.

Por la crecida en Alta Montaña habrá cortes de agua en el Gran Mendoza: qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad
Hockey Césped. Las chicas de Argentina sumaron tres puntos de oro ante un duro rival como es Irlanda

Hockey Césped: Argentina con nueva victoria en Australia

Por Gonzalo Tapia
La nueva joya del Xeneize que quiere demostrar que puedo afianzarse como titular.

¿Quién es Tomás Aranda? La nueva joyita de Boca que se perfila como titular ante Platense

Por Redacción Deportes
El entrenador del Tomba destacó el gran trabajo realizado durante la pretemporada y confía plenamente en el plantel tombino.

Godoy Cruz inicia su camino en la Primera Nacional con el sueño del regreso: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria