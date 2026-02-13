Adiós a una leyenda: falleció Rudy Parra, referente del montañismo mendocino

Luis Alberto “Rudy” Parra, fallecido ayer, fue un dinámico hombre de montaña que hizo cumbres y también gestionó servicios para escaladores , principalmente extranjeros, desde la base de operaciones creada por el, en el paraje Los Puquios, cerca de Puente del Inca .

En Alta Montaña, una camioneta volcó en Ruta 7 a la altura de Horcones

No solo subió cerros y fue amigo de grandes escaladores que tuvo la provincia décadas atrás, sino que una impronta personal que lo destacó fue su solidaridad con escaladores del país y del exterior , que recurrían a él por servicios, pero también por consejos y ayuda para materializar las ascensiones.

Se lo cuenta entre los fundadores de la ya desaparecida Asociación Mendocina de Actividades de Montaña , junto con el coronel Valentín J. Ugarte, y del club de esquí Cruz de Caña.

Apoyado por el mencionado militar ingresó a la Policía de Mendoza siendo muy joven, alcanzando la condición de jefe de la sección Andinismo de la repartición y miembro de la patrulla de rescate.

En la vasta historia del coloso de América se cuenta su participación, junto a Ignacio “Nacho” Medina”, uno de sus grandes amigos, en la primera transmisión policial desde la cumbre de la montaña un 28 de enero de 1978, que salió en directo por LV 10 y simultáneamente por radio Rivadavia de Buenos Aires.

Integró el Club Mendoza de Regatas, entidad de la cual llegó a ser vicepresidente.

Sus ascensos a diversas cumbres del Cordón del Plata y al Centinela de Piedra, no le impedían recordar que el inicio en el montañismo estuvo dentro de la rama andinismo del Club Andes Talleres.

Con el hace años desparecido Alfredo “Tito” Magnani escribió un didáctico manual sobre la máxima elevación de América, titulado “Aconcagua Argentina”, con prólogo de otro de sus grandes compañeros de montaña, Ulises Sila Vitale.

A lo largo de su trayectoria, recibió reconocimientos por sus ascensos y rescates, como el Cóndor Dorado Honoris Causa.

Los restos del escalador fueron despedidos ayer en una casa de velatorios de San José, donde dieron su presente numerosos amigos y conocidos, además de sus familiares directos, entre ellos su hija Patricia Parra.