Por la crecida en Alta Montaña habrá cortes de agua en el Gran Mendoza: qué zonas afecta

Aguas Mendocinas comunicó que en zonas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz, el servicio está resentido.

Cortes de agua en Mendoza tras una crecida en Alta Montaña que afectó la turbidez: qué zonas afecta.

Este lunes por la mañana, Aguas Mendocinas informó que varias zonas de la provincia de Mendoza registran cortes y baja presión en el servicio de agua potable a raíz de la crecida ocurrida ayer en la zona de Agua de las Avispas.

Según detallaron desde la empresa a través de sus redes sociales, el aumento del caudal afectó la turbidez del agua cruda que ingresa a los establecimientos potabilizadores, lo que obligó a sacar de servicio a las plantas Luján I, Luján II, Benegas y Alto Godoy.

Luego aclararon que todos los establecimientos ya se encuentran nuevamente en funcionamiento, pero el servicio continúa resentido en algunos sectores mientras se normaliza por completo el sistema.

De acuerdo al último reporte oficial, las áreas que aún presentan inconvenientes son: