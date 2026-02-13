Godoy Cruz inicia su camino en la Primera Nacional con el sueño del regreso: hora, TV y formaciones

El Tomba debuta ante Ciudad de Bolívar en el estadio Feliciano Gambarte , en el comienzo de una nueva etapa tras el descenso. Como seguir el partido en vivo y de manera gratuita.

El entrenador del Tomba destacó el gran trabajo realizado durante la pretemporada y confía plenamente en el plantel tombino.

Este viernes, Godoy Cruz iniciará su primera temporada en la Primera Nacional. Desde las 21.30, en el estadio Feliciano Gambarte, recibirá a Club Ciudad de Bolívar por la fecha inaugural del campeonato. El encuentro será arbitrado por Juan Pafundi y se podrá ver en vivo la transmisión y gratis por LPF Play.

El Tomba comienza una nueva etapa en su historia deportiva tras el descenso consumado en noviembre pasado, que puso fin a 17 años consecutivos en la Liga Profesional de Fútbol. Ahora, el objetivo es claro: reconstruirse y regresar a la élite.

Con la llegada de Toedtli, el equipo afronta este 2026 en la segunda categoría con plantel renovado y energías nuevas. El entrenador, durante su última conferencia de prensa destacó el intenso trabajo realizado en la preparación: “Han sido casi 60 entrenamientos a lo largo de la pretemporada y se dio la posibilidad de hacer varios amistosos. Eso nos permitió sacar conclusiones y tomar la decisión del once que vamos a poner frente a Bolívar. Los chicos están con muchas ganas de empezar”, sostuvo Toedtli.

image La apuesta por los juveniles El DT también remarcó la importancia de la cantera en este nuevo proceso. “Algunos jugadores de Reserva han hecho una muy buena pretemporada. De hecho, están trabajando con el plantel profesional y están en la lista para la primera fecha. La idea es hacer un seguimiento de los chicos para que puedan sumar minutos en algún momento”, destacó el DT:

La competencia interna fue uno de los aspectos positivos que dejó la preparación. “Los resultados quizás no fueron los esperados, pero lo que buscamos fue una buena performance general, siempre con equipos mixtos y dándole la misma preparación a todos. Se nos hizo difícil armar la lista porque quedaron diez jugadores de gran nivel afuera. Eso es bueno: nos dará equilibrio y jerarquía a lo largo del campeonato. La pretemporada fue positiva”.