Godoy Cruz inicia su camino en la Primera Nacional con el sueño del regreso: hora, TV y formaciones

Este viernes, Godoy Cruz iniciará su primera temporada en la Primera Nacional. Desde las 21.30, en el estadio Feliciano Gambarte, recibirá a Club Ciudad de Bolívar por la fecha inaugural del campeonato. El encuentro será arbitrado por Juan Pafundi y se podrá ver en vivo la transmisión y gratis por LPF Play.
El Tomba comienza una nueva etapa en su historia deportiva tras el descenso consumado en noviembre pasado, que puso fin a 17 años consecutivos en la Liga Profesional de Fútbol. Ahora, el objetivo es claro: reconstruirse y regresar a la élite.
Con la llegada de Toedtli, el equipo afronta este 2026 en la segunda categoría con plantel renovado y energías nuevas. El entrenador, durante su última conferencia de prensa destacó el intenso trabajo realizado en la preparación: “Han sido casi 60 entrenamientos a lo largo de la pretemporada y se dio la posibilidad de hacer varios amistosos. Eso nos permitió sacar conclusiones y tomar la decisión del once que vamos a poner frente a Bolívar. Los chicos están con muchas ganas de empezar”, sostuvo Toedtli.
La apuesta por los juveniles
El DT también remarcó la importancia de la cantera en este nuevo proceso. “Algunos jugadores de Reserva han hecho una muy buena pretemporada. De hecho, están trabajando con el plantel profesional y están en la lista para la primera fecha. La idea es hacer un seguimiento de los chicos para que puedan sumar minutos en algún momento”, destacó el DT:
La competencia interna fue uno de los aspectos positivos que dejó la preparación. “Los resultados quizás no fueron los esperados, pero lo que buscamos fue una buena performance general, siempre con equipos mixtos y dándole la misma preparación a todos. Se nos hizo difícil armar la lista porque quedaron diez jugadores de gran nivel afuera. Eso es bueno: nos dará equilibrio y jerarquía a lo largo del campeonato. La pretemporada fue positiva”.
La identidad que busca el entrenador
Pensando en lo que verá el hincha este viernes en el Gambarte, Toedtli fue claro en su idea futbolística: “Queremos un equipo agresivo cuando no tengamos la pelota y, cuando la controlemos, que tenga mucha actitud y no regale nada”.
El conjunto mendocino intentará además cortar la racha sin triunfos en el Gambarte desde su reinauguración en julio pasado, en un escenario que vuelve a tomar centralidad en esta nueva etapa.
Los que llegaron, volvieron y se fueron
En la era Toedtli llegaron los defensores Camilo Alessandria, Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Federico Milo y Brian Orosco, además del delantero Wiliam Riquelme.
También regresaron el arquero Roberto Ramírez, el defensor Nahuel Brunet, el volante Juan Andrada y el delantero Martín Pino.
En contrapartida, fueron 13 los futbolistas que dejaron la institución: Bastián Yáñez, Agustín Auzmendi, Franco Petroli, Gonzalo Abrego, Facundo Altamira, Guillermo Pol Fernández, Juan Escobar, Leonardo Jara, Walter Montoya, Maximiliano González, Maximiliano Porcel, Lucas Martínez Dupuy y Santino Andino.
Las probables formaciones: Godoy Cruz vs Ciudad de Bolívar
Godoy Cruz: Nicolás Claa o Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Camilo Alessandria; Lucas Arce, Juan Andrada, Vicente Poggi; Mariano Santiago; Misael Sosa, Luciano Pascual y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.
Las probables formaciones: Ciudad de Bolívar vs Godoy Cruz
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Brian Duarte, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.