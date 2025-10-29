Acusan a 2 selecciones de clasificar al Mundial 2026 por favoritismos: "En 40 años nunca vi algo así"

La clasificación de Qatar y Arabia Saudita al próximo Mundial 2026 no solo significó dos nuevos cupos asegurados para Asia, sino también el inicio de una fuerte controversia. Según The Athletic, ambas selecciones habrían sido favorecidas por la propia AFC (Confederación Asiática de Fútbol) durante la cuarta ronda de Eliminatorias, donde se definieron los últimos boletos para la región .

En esa instancia, Qatar compartió grupo con Omán y Emiratos Árabes Unidos , mientras que Arabia Saudita hizo lo propio con Irak e Indonesia . En teoría, cada grupo debía disputar sus partidos en territorio neutral, pero la AFC determinó que todos los encuentros del grupo de Qatar se jugaran en Doha, y los del grupo de Arabia, en Riad.

El formato, además, ofreció un beneficio extra a los dos anfitriones: tres días más de descanso entre el primer y el segundo partido respecto a sus rivales. Así, tanto Qatar como Arabia no solo actuaron como locales, sino que también llegaron más frescos a sus compromisos decisivos, algo que varios entrenadores consideraron determinante para el desenlace.

“ En los 40 años que llevo trabajando en el fútbol, nunca había visto algo así. No es justo ”, expresó Carlos Queiroz , seleccionador de Omán, antes del inicio de la ronda. “Pero, como entrenador, me toca aceptarlo. Y a mis jugadores también”, agregó.

Por su parte, Cosmin Olaroiu , técnico de Emiratos Árabes Unidos, también cuestionó la falta de imparcialidad: “ Cuando juegas estos torneos, todos los equipos deberían tener las mismas oportunidades. Era muy sencillo: un grupo en Arabia y otro en Qatar, sin locales. ”

Hay que decir que estas molestias se replicaron también en otros seleccionados. Graham Arnold, quien dirigió a Irak tras su paso por Australia, también se mostró crítico: “Nunca había visto nada como esto. Nos habían dicho que los playoffs serían en territorio neutral. Tampoco es coincidencia que los equipos con seis días de descanso fueran los que clasificaron.”

De acuerdo con el reglamento de FIFA, la elección de sedes en esta clase de formatos debe realizarse “por sorteo aleatorio o con el consenso de todas las asociaciones participantes”. Sin embargo, según las quejas de los entrenadores, ni hubo sorteo ni se alcanzó consenso, lo que dejó en entredicho la transparencia del proceso.

image Arabia Saudita clasificó al Mundial 2026

La contundente respuesta de la AFC

Desde la Confederación Asiática justificaron la decisión con un argumento logístico. Qatar y Arabia Saudita fueron elegidos “por su infraestructura de clase mundial y su experiencia en la organización de eventos FIFA”, señalaron. La AFC destacó además su capacidad para garantizar alojamiento, transporte y estadios de primer nivel, pesó más que cualquier otro factor.