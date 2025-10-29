29 de octubre de 2025 - 13:33

Acusan a 2 selecciones de clasificar al Mundial 2026 por favoritismos: "En 40 años nunca vi algo así"

Entrenadores y selecciones asiáticas cuestionaron ante la FIFA el formato de la cuarta ronda de Eliminatorias, señalando que Arabia Saudita y Qatar obtuvieron ventajas de localía y descanso que rompieron con la igualdad competitiva.

Arabia Saudita clasificó al Mundial 2026

Arabia Saudita clasificó al Mundial 2026

Foto:

Por Cristian Reta

La clasificación de Qatar y Arabia Saudita al próximo Mundial 2026 no solo significó dos nuevos cupos asegurados para Asia, sino también el inicio de una fuerte controversia. Según The Athletic, ambas selecciones habrían sido favorecidas por la propia AFC (Confederación Asiática de Fútbol) durante la cuarta ronda de Eliminatorias, donde se definieron los últimos boletos para la región.

Leé además

El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares. 

Diego eterno: el Banco Central lanzó una moneda del Mundial 2026 con un homenaje a Diego Maradona

Por Redacción Deportes
Lionel Messi habló sobre la posibilidad de estar en el Mundial 2026

Se conoció la fecha donde Lionel Messi anunciará si va o no al Mundial 2026

Por Cristian Reta

En esa instancia, Qatar compartió grupo con Omán y Emiratos Árabes Unidos, mientras que Arabia Saudita hizo lo propio con Irak e Indonesia. En teoría, cada grupo debía disputar sus partidos en territorio neutral, pero la AFC determinó que todos los encuentros del grupo de Qatar se jugaran en Doha, y los del grupo de Arabia, en Riad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/1978205810984403066&partner=&hide_thread=false

Ventaja de localía y descanso adicional: los beneficios que desataron el escándalo

El formato, además, ofreció un beneficio extra a los dos anfitriones: tres días más de descanso entre el primer y el segundo partido respecto a sus rivales. Así, tanto Qatar como Arabia no solo actuaron como locales, sino que también llegaron más frescos a sus compromisos decisivos, algo que varios entrenadores consideraron determinante para el desenlace.

En los 40 años que llevo trabajando en el fútbol, nunca había visto algo así. No es justo”, expresó Carlos Queiroz, seleccionador de Omán, antes del inicio de la ronda. “Pero, como entrenador, me toca aceptarlo. Y a mis jugadores también”, agregó.

image
Qatar clasific&oacute; al Mundial 2026

Qatar clasificó al Mundial 2026

Por su parte, Cosmin Olaroiu, técnico de Emiratos Árabes Unidos, también cuestionó la falta de imparcialidad: “Cuando juegas estos torneos, todos los equipos deberían tener las mismas oportunidades. Era muy sencillo: un grupo en Arabia y otro en Qatar, sin locales.

Hay que decir que estas molestias se replicaron también en otros seleccionados. Graham Arnold, quien dirigió a Irak tras su paso por Australia, también se mostró crítico: “Nunca había visto nada como esto. Nos habían dicho que los playoffs serían en territorio neutral. Tampoco es coincidencia que los equipos con seis días de descanso fueran los que clasificaron.

De acuerdo con el reglamento de FIFA, la elección de sedes en esta clase de formatos debe realizarse “por sorteo aleatorio o con el consenso de todas las asociaciones participantes”. Sin embargo, según las quejas de los entrenadores, ni hubo sorteo ni se alcanzó consenso, lo que dejó en entredicho la transparencia del proceso.

image
Arabia Saudita clasific&oacute; al Mundial 2026

Arabia Saudita clasificó al Mundial 2026

La contundente respuesta de la AFC

Desde la Confederación Asiática justificaron la decisión con un argumento logístico. Qatar y Arabia Saudita fueron elegidos “por su infraestructura de clase mundial y su experiencia en la organización de eventos FIFA”, señalaron. La AFC destacó además su capacidad para garantizar alojamiento, transporte y estadios de primer nivel, pesó más que cualquier otro factor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Kevin De Bruyne tuvo un insólito infortunio y estará de baja hasta mediados de 2026

Insólito: Kevin De Bruyne pateó un penal y se lesionó de gravedad

Por Cristian Reta
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Sufre Lionel Scaloni: el revés de la Selección Argentina para la próxima gira

Por Emanuel Cenci
Spreen recordó el día de su debut con Deportivo Riestra

A un año de su debut en Deportivo Riestra, Spreen recordó una jugada que preparó: "Si la bajaba era prime

Por Cristian Reta
La Finalissima entre Argentina y España

Finalissima: el elemento sorpresa que nadie esperaba del duelo entre la Selección Argentina y España

Por Cristian Reta