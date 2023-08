Zaira Nara eligió un tremendo body para calentar las pantallas recién comenzado el fin de semana

Zaira Nara no deja de sorprender en las redes sociales con sus apuestas de moda que siempre incluyen las últimas y más audaces tendencias del momento. Fanática de la lencería, y las prendas que muestran de más, nuevamente deslumbró a sus seguidores en Instagram.

La hermana menor de Wanda Nara se distingue por su extensa trayectoria en las pasarelas y en variadas sesiones fotográficas. A su vez, ha sabido enfrentar las cámaras como conductora, siempre sin perder el glamour y marcando tendencias únicas.

Zaira Nara paralizó la web con un tremendo body.

En el fascinante universo de la alta costura, una deslumbrante figura como la de Zaira se mantiene con fuerza y dedicación. La morocha ya es una fija para que las nuevas generaciones busquen en quien fijarse, tanto en lo personal, como en lo profesional o en materia de modas, que van de la mano.

A través de su carisma y autenticidad, Zaira ha logrado consolidar una base de admiradores fieles que aprecian su enfoque en el trabajo y la pasión que pone en cada proyecto que emprende. Estos seguidores que se traducen a más de seis millones en Instagram, aparte de encontrarla por las calles, la siguen en su cuenta de citada red social.

El sensual body que uso Zaira Nara para comenzar el fin de semana

En las primeras horas de este sábado, Zaira Nara se filmó de adelante y a cuerpo entero frente a un espejo para mostrar una de las prendas que ha recibido de canje por sus colaboraciones como influencer.

Se trata de un body negro, que deja ver toda su silueta bien marcada y que subió las temperaturas de un instante a otro en las stories de la red social de la camarita.

Pero esto no fue todo, ya que Zaira, que se encontró descalza, apostó por un estilo de chalina para combinar el look y nada de pantalones para presumir como es el cavado de la prenda. A su vez, le sumo su tan sensual pose y maquillaje para terminar con una apuesta como las que no hay.

