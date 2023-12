Wanda Nara apostó por el rojo pasión para unas fotos imperdibles

Wanda Nara, destacada por su éxito en redes sociales y su versatilidad profesional, ha logrado reconocimiento como una figura destacada tanto en Europa como en Argentina. Esta compartió fotos de un nuevo proyecto y enloqueció a sus fanáticos.

Las fotos de fin de año de Wanda Nara. / Instagram

Al parecer, Wanda comenzará a trabajar con la marca Yamayay por lo que realizó una sesión de fotos inspirada en Navidad y Año nuevo. Para dicha sesión de fotos, la morocha optó por unos looks de prendas pequeñas.

Vestidos escotadísimos, capas en color rojo pasión, bodys de tela de encaje y vestidos de seda para dormir en la noche fueron algunos de los elegidos para subir la temperatura de todos y, además, lograr vender los productos. Indudablemente, el hecho de que la empresaria pose con las prendas ya vende mucho en las redes sociales y por eso es elegida para ser el rostro de tantas marcas de indumentaria y accesorios.

“Already thinking about the New Year’s Eve” compartió la hermana de Zaira Nara y sumó las cuentas de las marcas con las que trabajó para la producción de fotos. En pocas horas, el posteo superó los 341.000 likes y se llevó comentarios de famosos y fanáticos que no dudaron en dejarle los mejores piropos a la exconductora de MasterChef.

Bad Bitch: así se ve Wanda Nara con los looks más picantes que usó en su videoclip

Wanda Nara es la número uno de Argentina. La blonda no para de apostar en diferentes proyectos y, en los últimos días, fue noticia en los medios de comunicación porque estrenó su primer canción en Youtube.

Los picantes looks de Wanda Nara en "Bad Bitch".

Hace pocos minutos, la pareja de Mauro Icardi compartió una sensual publicación en su cuenta de Instagram. Es allí donde se comunica con todos esos miles de seguidores que la apoyan en cada nuevo proyecto y siempre le dejan sus mejores deseos en la casilla de mensajes y comentarios.

En este posteo, se ve a Wanda en distintas escenas del videoclip publicado. Con un body red y un pequeño top negro, con un body color piel con muchas tiras brillantes encima y un vestido en color negro que resaltó su gran delantera y fue combinado con un estilo de capa en la misma tela y color.