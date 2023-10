Se filtraron las imágenes en las que Wanda Nara se fotografió con lencería negra

Wanda Nara, conocida por su éxito en las redes sociales y su versatilidad en cuestiones laborales, se ha convertido en una figura destacada tanto en Europa como en Argentina.

La mediática, que divide su vida entre estos dos continentes, no solo brilla como conductora de TV sino que también ha incursionado exitosamente en el mundo empresarial con su propia línea de maquillaje.

Wanda es una verdadera estrella en las redes sociales, donde comparte diversos aspectos de su vida, desde proyectos laborales hasta momentos en familia y, por supuesto, sus destacadas sesiones de fotos y videos.

La empresaria está en Italia.

En su más reciente publicación, la empresaria decidió regalar a sus seguidores una serie de sensuales fotos en las que posa en ropa interior desde la comodidad de su cama, sosteniendo una taza de café en la mano.

En esta producción, Wanda Nara luce elegante lencería negra de encaje transparente, con un corpiño estilo triángulo y una colaless regulable.

Las fotos de Wanda Nara en ropa interior que conquistaron Instagram

La salida de Kennys Palacios del equipo de Wanda Nara

Cabe destacar que en el plano profesional, Wanda Nara no solo se dedica a sus actividades en Europa. Su amigo y colega Kennys Palacios, que desempeñaba un rol importante en su equipo, ha decidido abrirse camino en su carrera profesional en Italia.

Mientras que Wanda Nara cumple con diversos compromisos profesionales en Italia, Kennys Palacios ha optado por quedarse en Argentina y participar en el programa de televisión “Bailando 2023″, donde ya ha protagonizado algunos escándalos con otras figuras conocidas del medio.

Wanda ha brindado su apoyo incondicional a Kennys Palacios desde el inicio de su carrera y continúa haciéndolo en la actualidad. Kennys, en una entrevista, destacó la importancia del respaldo de Wanda.

“Wanda me apoyó desde el día uno y sigue haciéndolo. Yo estaba considerando retirarme porque no quería que me hicieran ciertas preguntas, quería alejarme o retirarme. Wanda me aconsejó que me centrara en mi baile y mi presentación y que no me preocupara por nada más”, aseguró.

