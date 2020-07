¡Viva el amor! Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron

Emocionada y feliz, Demi Lovato se volcó a su cuenta de Instagram para contar cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo el actor Max Ehrich.

“Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamó su ‘pequeña compañera’, algo que podría haber sonado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene mucho sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona”, esas fueron las palabras con las que comenzó la publicación la artista.

La misma en la que compartió varias fotos de la pareja enamorada, con el mar de las playas de Malibú de fondo y el anillo de compromiso en primer plano.

“Max, supe que te quería cuando te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado en primera persona, pero afortunadamente tú lo habías hecho. En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionas para que sea algo que no soy. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Estoy honrada de aceptar tu mano en matrimonio”, sumó la joven en su escrito.

Además, Ehrich también compartió con sus seguidores la emoción de estar comprometido con la cantante y actriz. Él eligió dos publicaciones y el siguiente epígrafe: “Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que siempre he imaginado acerca de una compañera de vida. Las palabras no pueden expresar mi infinito amor. No puedo pasar un segundo más de mi tiempo sin el milagro de tenerte como mi esposa”.