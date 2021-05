Demi Lovato tras anunciar que se identifica como género no binario: “Todavía estoy aprendiendo y conociéndome”

Demi Lovato se hizo popular y muy querida en el mundo entero cuando se transformó en una estrella del cine adolescente cuando interpretó a Angela en la serie “Barney y sus amigos”.

Con el paso del tiempo y con mucho talento para la música, Lovato se dedicó a la canción ganando importantes premios y alcanzado los primeros puestos de rankings internacionales.

Este miércoles y a través de un posteo en su cuenta de Twitter, la joven manifestó: «Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo».

La artista reconoció que debió transitar un largo camino para reconocerse como de género no binario y «después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión».

«Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no pretendo ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí», dijo Lovato orgullosa luego de reconocer que no se autopercibe totalmente masculina o femenina y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno.

«Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo en su verdad y sepan que les estoy enviando mucho amor», agregó.

A través de un documental en YouTube, la artista e intérprete de éxitos como «Sorry Not Sorry», compartió sus luchas personales con la salud mental y la adicción que la llevó a una sobredosis casi fatal en 2018.

«Mis médicos dijeron que tenía de cinco a diez minutos más», se escucha decir en el documental a Lovato sobre el incidente que casi le quita la vida.

La ruptura con el actor Max Ehrich ayudó a Lovato a comprender, un poco mejor, su condición y estar segura de que es «demasiado queer» para comprometerse con un hombre.

«Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme», finalizó la joven artista.