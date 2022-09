Demi Lovato revolucionó el aeropuerto de Ezeiza en la previa de su show en el Movistar Arena

Demi Lovato llegó el jueves a la Argentina y revolucionó el aeropuerto de Ezeiza en la previa de su presentación en el Movistar Arena. La cantante y actriz estadounidense vuelve a deleitar al público argentino este viernes 9 de septiembre y hay grandes expectativas con su show.

La artista tiene 138 millones de seguidores de todo el mundo en Instagram y muchos de ellos son argentinos, quiene esperaron con ansias el día del show en el país. Fue por eso que un importante número de fans se agolpó al aeropuerto para darle un cálido y eufórico recibimiento.

Demi lució una gorra negra, lentes de sol oscuros y un look total black con el que trató de pasar desapercibida, pero no fue posible.

Apenas salió al hall del aeropuerto, todos se avalanzaron sobre ella. Y, en un esfuerzo de cuidarla, personal de seguridad logró que llegara al auto que la esperaba afuera para trasladarla al hotel.

Mientras, en el camino sonrió y se sacó fotos con algunos fanáticos que compartieron sus postales y videos en Twitter. Felices por haber estado a pocos metros de su ídola, subieron sus posteos a esta red social palpitando el show tan esperado.

Demi Lovato se presenta en el Movistar Arena tras ocho años sin regresar al país

Tras una espera de ocho años para volver a verla en escenarios argentinos, la artista norteamericana se presenta en Buenos Aires como parte de la gira mundial “Holy Fvck”.

El tour planetario de Lovato se basa en su octavo álbum que se anuncia como el más transgresor de su obra y cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado 19 de agosto.

En esta cuarta visita a la Argentina, la estrella internacional no pasará por alto canciones de impacto mundial como “Skyscraper”, “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer” que exhiben la versatilidad de su sonido atravesado por la mezcla de elementos de pop, R&B, rock y soul con el que obtuvo más de 30 mil millones de reproducciones solamente en Spotify.

Demi Lovato arribó a Buenos Aires y revolicionó Ezeiza.

