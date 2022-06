Entradas para Demi Lovato en Argentina 2022: dónde comprar y precios

La cantante estadounidense Demi Lovato regresará a Argentina este 2022 para presentar “Holy Fvck Tour”, que promociona su nuevo álbum a lanzarse en agosto.

La última vez que la exchica Disney se presentó en Buenos Aires fue en 2014. Ahora, llega renovada con música transgresora que abraza el pop punk y un cambio de imagen que refleja sus experiencias personales.

Cuándo es el show de Demi Lovato en Argentina

El recital de Demi será el 9 de septiembre de 2022, en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Demi Lovato en Argentina: 9 de septiembre en el Movistar Arena (DF Entertainment)

Cómo será “Holy Fvck Tour” de Demi Lovato

El concierto recorrerá la discografía de Demi, con temas como “Sorry Not Sorry”, “Skyscraper” y “Cool for the Summer”, además de su sencillo titulado “Skin of My Teeth”, que saldrá este 10 de junio.

Según el comunicado de prensa, el nuevo álbum “Holy Fvck” incluirá 16 canciones.

“El proceso de hacer este álbum ha sido el más gratificante hasta ahora, y estoy agradecida con mis fans y colaboradores por acompañarme en este viaje. Nunca he estado más segura de mí mismo y de mi música, y este disco lo dice por sí solo. A mis lovatics que han estado rockeando conmigo desde el principio y a los que acaban de acompañarme, gracias. Este disco es para ustedes”, declaró la artista pop.

Demi Lovato en Argentina 2022: precios de las entradas y cómo comprar

Campo delantero: $14.200

Platea baja 1: $14.200

Platea baja 2: $12.200

Platea baja 3: $10.200

Campo trasero: $9.200

Platea alta 1: $8.200

Platea alta 2: $6.700

En todos los casos se debe sumar el adicional por cargo de servicio.

Los tickets se pueden conseguir desde el viernes 10 de junio en la página oficial de Movistar Arena.