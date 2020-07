Video: Mariana Fabbiani confirmó a un ex Gran Hermano como nuevo participante del Cantando

Uno más. Este jueves se confirmó la participación de un famoso más en el reality de El Trece que arrancará en breve. Mariana Fabbiani fue la encargada de comunicarle a Brian Lanzelotta que estará en el Cantando por un sueño 2020.

En sus redes sociales, el joven les agradeció a todos sus seres queridos y a Ángel De Brito, que lideró una campaña para que lo citaran. “Y así es como me enteraba en plena grabación que quedé en el Cantando 2020. La verdad es que estoy MUY feliz, no caigo...”, escribió el ex Gran Hermano junto al video del momento en el que Fabbiani se lo dijo.

Y concluyó: ”Más que nada gracias a los fans que siempre estuvieron ahí apoyando, acompañando, regalandome todo su amor. Cada día confirmo más que todo lo que logro sin ustedes sería imposible... GRACIAS infinitas. Y cada día confirmo más que Dios aprieta pero no ahorca y que mi ángel, mi viejita, siempre estuvo ahí cuidandome, guiándome por el camino correcto... el del sacrificio. Escribo esto y lloro a la vez, (en un taxi) pero lloro de felicidad... ¡GRACIAS A TODOS!”.

Brian se hizo conocido por haber participado de GH y por haber sido una de las figuras más carismáticas de su edición. En los últimos años apareció por los medios por sus peleas con Marian Farjat -a quien conoció en la casa- y porque reconoció a un hijo que no sabía si era suy. Hace rato se dedica a la música y hace muy poquito tiempo también nació Roma, la hija que tuvo junto a Mariana César, su actual pareja.